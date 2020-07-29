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Aktüel

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürenlere 9 bin lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:31:50 -
Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürenlere 9 bin lira para cezası uygulandı

BURSA (AA) - Bursa'da, bir düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren kişilere ve araç sahiplerine 9 bin 240 lira ceza kesildi.

Yıldırım ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobillerin camlarından çıkıp zaman zaman araçlarını yol ortasında durdurarak trafiği tehlikeye düşüren kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden araçları ve ilgili kişileri tespit etti.

Ekipler, 8 kişiye ve plakası tespit edilen 27 aracın sahibine toplam 9 bin 240 lira ceza uyguladı.



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