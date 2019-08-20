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Düğün konvoyunda kaza: 12 yaralI

Adıyaman'da düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 12 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2019 Salı 19:47
Düğün konvoyunda kaza: 12 yaralI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:47
  1. Adıyaman
  2. Kahta Devlet Hastanesi
  3. Kahta-Diyarbakır karayolu

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