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Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira ceza

Düzce'de bir düğün konvoyunun önünde drift yapan iki araca toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:19
Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda düğün konvoyunun önünde drift yapan iki aracı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti.

Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesince iki araca toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulayan ekipler, sürücülerin belgelerine de 60 gün süreyle el koydu.

Araçlar otoparka çekildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:19
  1. Düzce
  2. drift
  3. düğün konvoyu

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