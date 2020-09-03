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Aktüel Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi
Aktüel

Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:17:06 -
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi

BURSA (AA) - Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Varol'un naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Yıldırım ilçesindeki Kuyulu Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Varol'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Bursa'da dün İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Mutlu Varol (32) idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E'nin (40) kullandığı 35 NNV 50 plakalı tıra arkasından çarpmıştı. Kazada Varol olay yerinde hayatını kaybetmiş, yarınki düğünü için hazırlık yaptığı nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile Gaye (22) ve Bircan Taşdemir (42) yaralanmıştı.

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