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Dünya Düğün faciaya dönüştü! 115 kişi zehirlendi
Dünya

Düğün faciaya dönüştü! 115 kişi zehirlendi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 23:29:00 -
Düğün faciaya dönüştü! 115 kişi zehirlendi

Geçtiğimiz sene düğün salonundaki yangın faciasında 100'den fazla kişinin öldüğü Irak’ta bir facia daha yaşandı. Düğün yemeğinden yiyen 115 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Irak’ın batısında yer alan Anbar iline bağlı el-Gurma ilçesinde bir düğünde verilen yemekten çok sayıda kişi zehirlendi. El-Gurma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi sonucu 115 kişinin mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu ve tıbbi müşahede altında gerekli tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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