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Düğmeye basıldı! Üreticiye bir destek daha

Üreticiye ekim öncesi ve sonrası desteğini sürdüren Tarım Bakanlığının yanı sıra DSİ de en eskilerden başlayıp sulama tesislerini yenileyerek katkı sağlıyor. Maksat, su tasarrufunun yanı sıra tuzlanmayı önleyip üretimi artırmak...

01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:30
Düğmeye basıldı! Üreticiye bir destek daha

Devlet Su İşleri (DSİ) tarımda üretimin artmasına yönelik girişimlerine bir yenisini ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere üretim öncesi ve üretim döneminde maddi desteğini devam ettirirken DSİ de inşa ettiği ve bakımını üreticilere devrettiği sulama tesislerini yeniliyor. Üretime ve ekonomiye katkı sunan bu çalışma ile sulama tesisleri tam kapasiteli çalışırken, bir yandan üreticilerin kullanma süresi artıyor bir yandan da su tasarrufu sağlanıyor. Tesislerin yenileme projelerine ilişkin taleplerin incelenmesini ve değerlendirilmesini genel müdürlüğe bağlı işletme ve bakım dairesi üstleniyor. Çalışmalar ise planlama ve tahsisler, proje ve inşaat, emlak ve kamulaştırma ile arazi toplulaştırma bölümlerinden ilgili teknik elemanlarından oluşan komisyon tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda açık sulama sistemleri de kapalı şebekeye dönüştürülüyor.

En eskilere öncelik

Proje kapsamına alınması uygun bulunan tesisler için ödenek imkânları doğrultusunda öncelik sırası belirleniyor. Bu doğrultuda tesisin bulunduğu alanın kapalı havza olması gerekiyor. Ayrıca su kaynağının yetersiz olması, şebekenin 25 yıldan fazla olması ve sulama oranının da yüzde 40’ın üzerinde olması halinde yenilemeye öncelik veriliyor.
DSİ, vatandaşlardan gelen 246 talep doğrultusunda 25 tesisin yenileme çalışmalarını tamamladı. Ayrıca 20 tesisin inşaat, 57 tesisin projesi ve 71 tesisin de planlama çalışması sürüyor. 28 tesisin ise proje yapım çalışmaları sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:30
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