Düğmeye basıldı! 15 ilde dev operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:50
Batman merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yörelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
BATMAN MERKEZLİ 15 İLDE OPERASYON YAPILDI
Batman'da yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Batman merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
YORUM YAZ