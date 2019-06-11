Düğme fabrikasında yangın! İstanbul’un Kartal ilçesinde düğme üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul’un Kartal ilçesinde düğme üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde düğme üretilen 2 katlı fabrikanın havalandırma sisteminde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken çalışanlar binadan çıkarıldı. Yangın, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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