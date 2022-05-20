Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Salça yapamam demeyin! Düdüklüde pratik ev salçası

Salça Yapamam Demeyin ! Düdüklüde Pratik Ev Salçası Tarifi İçin Malzemeler

2 kg salçalık domates

2 kg salçalık biber

1 buçuk yemek kaşığı

Salamura tuz

Salça Yapamam Demeyin ! Düdüklüde Pratik Ev Salçası Tarifi Nasıl Yapılır?

Salçalık domates ve biberler iyice yıkanır. Domateslerin dip kısımları kesilir. Biberlerin ise çekirdekleri güzelce temizlenir. Bunlar derin 6 litre düdüklüye gelişi güzel doğranır. Düdüklü ocağa kısık ateşe konur. Düdüklüden ses çıkana kadar beklenir. Ses çıkınca 45 dakika kadar kontrollü olarak kısık ateşte pişirilir. (Kontrollü dememin sebebi herkesin düdüklüsü farklı olabilir kimi erken pişirir kimi geç o yüzden yarım saat geçince kontrol etmekte fayda var. ) 45 dakika sonra düdüklümüzü açınca üzerinde sarı su birikmiş olacak bunu iyice döküyoruz. Dipte sadece domates ve biberler kalacak. Bu dipte kalan domates ve biberleri blendırdan geçiriyoruz. İyice püre haline gelince tel süzgeç veya kevgirden geçiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Artık bu süzdüğümüz salçayı uygun bir tencereye koyup tuzunu atıyoruz ve ocakta kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynar haldeyken yarım kavanozlara doldurup sıcak sıcak kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bu şekilde 1 gün oynatmadan bekletelim ki kapaklar kilitlensin. Tuz oranını kendi isteğimize göre kontrollü atarak damak tadımıza göre ayarlayalım. Afiyet olsun.