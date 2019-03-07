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DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi

Diyarbakır Genç Girişimciler Kulübü tarafından Dicle Üniversitesi konferans salonunda 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:54
DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi

Diyarbakır Genç Girişimciler Kulübü tarafından Dicle Üniversitesi konferans salonunda 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi.


Panele DÜ rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, hocalar ve öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, daha sonra sözü DTSO Başkanı Mehmet Kaya’ya bıraktı. Kaya, kent sanayisinin üniversite ile birlikte çalışamamasının, inovasyon ve girişimciliği istediği şekilde hayat geçiremeyeceği anlamına geleceğini söyledi. Kaya, "Bu anlamda olması gereken hangi kapıyı açmak istiyorsanız üniversitenin kapıları size açıktır. İster kentin dinamikleri ile ister üniversite sanayi işbirliği gelişimiyle ilgili olsun ne yapılması gerekiyorsa destek vermeye hazırız. Bugünkü panel ve üniversite sanayi işbirliği, 10 başlık altında Dicle Üniversitesi ve akademisyenleri, yöneticileri ve ilimizin iş insanlarıyla bir yuvarlak masa etrafında üniversite sanayi işbirliğini nasıl yaparızı konuşacağız. Yaklaşık üç önemli toplantı yaptık. Öğrenciler, üniversiteyi bitirdikten sonra yüzde 95’i piyasaya çıkacak. Çünkü Türkiye’de istihdamın yüzde 80’ini özel sektör yapıyor. Burada oturan her 10 öğrenciden 8’i özel sektörde çalışacak ya da özel sektör girişimcisi olacak. Onu için yapılan bu çalışma bu anlamda önemli. Burada görmüş olduğunuz 4 tane sivil toplum kuruluşuyla temasınız olacak. Onların üyesi alacaksınız, onların projelerinden faydalanacaksınız, onların çalışma düzenine uymak zorundasınız. Onun içinde onları tanımanız gerekiyor. Buradan çıktığınız zaman özel sektörle tanışmış olacaksınız. Üniversite yıllarında bunlarla tanışmanın avantajı, bizlerle tanışıp yol alırsanız, bizlerle görüşürseniz, bizim yönlendireceğimiz işletmelerle stajdır, çalışmadır, yaparsanız üniversite sonrası daha az zorluk çekersiniz. Yoksa üniversite sonra 1 veya 2 yıl bu odaları tanımakla geçecek hayatınız. Onun için bu çalışma çok önemli" dedi.


Başkan Kaya daha sonra genç girişimciler kulübüne teşekkür ederek, DTSO’nun tanıtımını yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:54
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