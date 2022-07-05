Dudak uçuklatan rakam: Avrupa Birliği Ukrayna için 100 Milyar Euro'yu...

Reuters’in ele geçirdiği taslak belgeye göre Avrupa Yatırım Bankası daha önce Covid-19 salgını sırasında kullanılan bir kredi finansman yapısını Ukrayna’nın inşası için harekete geçirmeyi hedefliyor.

Buna göre, oluşturulacak AB-Ukrayna Güven Fonu (E-U GTF), ilk etapta AB ülkelerinden ve AB bütçesinden hibe, kredi ve garantiler de içinde olmak üzere 20 milyar euro tutarındaki bir bütçeyi ülkenin yeniden inşası için kullandırmak için harekete geçirecek.

Özellikle teminatlardan gelecek ilave kredilerle, Ukrayna’daki toplam 100 milyar euro tutarındaki altyapı projesinin finansmanı bu yolla karşılanacak.

Ukrayna’nın yeniden inşası için İsviçre’de düzenlenecek ve bugün başlayacak uluslararası konferansın ilk gününde Avrupa Yatırım Bankası’nın söz konusu projeyi kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Avrupa Yatırım Bankası, kredilerin toplanması ve dağıtılması konusunda Covid-19 salgını sırasında küçük ve orta ölçekli firmaların desteklenmesi için geliştirdiği kredi sistemini burada temel alacak.

Covid-19 salgını için önerilen kredi sistemi örnek alınacak

Avrupa Yatırım Bankası, salgın sırasında nakit 25 milyar euro tutarındaki kredilerle, 200 milyar euro tutarındaki kredi borçlanmasını öngören bir fon sistemi geliştirmişti.

Bu son proje kapsamında Ukrayna’da köprülerin, baraj ve atık kanalizasyonu projelerini geliştirilmesine öncelik verilecek.

Yine bu projeleri kapsamında Ukrayna’nın ihracat, enerji ve dijital alt yapı sistemlerinin geliştirilmesine katkı verilmesi hedefleniyor.

Bu fonlar, “tehlikeli ve riskli” olduğu gerekçesiyle Ukrayna’ya yatırım yapmak istemeyen özel firmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bu projenin hayata geçirilmesi için AB Komisyonu ve AB Konseyi’nin onay vermesi gerekiyor.

Kaynak: Euronews