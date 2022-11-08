Dudak uçuklatan rakam: 3 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu!

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü bir dark web (derin internet) sitesinden çalınan 3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Yapılan operasyon kapsamında bir bilgisayar korsanının Bitcoin’leri depoladığı tüm cihazlarına el koyuldu.

Evde yapılan aramada, döşeme altındaki gizli kasada ve patlamış mısır kutusunda hard diskler bulundu. James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti ve Bitcoin’leri, İpek Yolu isimli yasadışı online karaborsa sitesinden elde ettiğini itiraf etti.

ABD tarihindeki en büyük ikinci yakalama

Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor. Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden verildi.

Polis, Zhong’un hırsızlığı İpek Yolu isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden yaptığını kayıtlara geçti.