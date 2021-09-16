Duasız İslâm olmaz!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Yeni Yargı Yılı”nın açılış töreninde, yeni Yargıtay binalarının açılışında dua etmesi üzerinden Diyanetin hedef alındığı tartışmalara ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

“Dua etmek için belli bir mekâna gerek yoktur”

Duanın önemini anlatan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, “Duanın ne olduğunu Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Dua ibadetin, kulluğun özüdür’ diye açıklamıştır. Kur’an-ı Kerim de dua ile başlar, dua ile biter. Rabbimiz bizden dua etmemizi istiyor. Ayrıca dua bir ibadettir. Duasız bir İslam olmaz, duasız bir hayat olmaz. Bu sebeple dua bizim için vazgeçilemez bir değerdir, bir ibadettir. Bilindiği gibi memleketimiz de doğal afetler meydana geldi. Devletimiz bu afetlerde çok çabalamıştır. Bazı vatandaşlar yağmur duası etmişti. Dua eden bu insanlarla bazı çevreler alay etmişti. Dua ile alay edilmez. Dua edilebilmesi için belli bir mekâna belli bir ortama ihtiyaç yoktur. Dua her yerde yapılır. Biz maalesef tevekkülle de alay eden bir toplum haline geldik. Bizim ülkemizde bir kısım insanlar bu ülkenin Müslüman bir toplum olduğunu göz ardı edip sadece kendileri yaşıyormuş gibi sadece kendilerine aitmiş gibi davranmaya başladılar. ‘İşimiz duaya kaldı, işimiz Allah’a kaldı’ diye alay edenler çok sakıncalı bir tutum içerisindeler. Bu Yaratanı hafife almak demektir” şeklinde konuştu.

“Adalete vurgu yapmanın ne sakıncası var?”

Ali Erbaş’ın yaptığı dualar ve yaptığı açıklamalar üzerinden kara propaganda yapanlara da değinen Kapukaya şöyle devam etti; “Diyanet İşleri Başkanımız bir kurumun temsilciliğini yapmaktadır. Bir işin hayırlı olmasını istiyorsak Allah’ın adıyla o işe başlamalıyız. Bu bakımdan işimize başlarken Allah’ın adı ile başlarız. Bir iş yeri açılırken, bir tesis açılırken dua ile başlamak o işin hayırla başlamasını istemektir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanımızın açılış töreninde yaptığı dua bu vesileyle yapılmıştır. Ayrıca ‘Allah adaletli olanları sever’ diyerek hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza adaletli olmayı hatırlatmanın, adalete vurgu yapmanın ne sakıncası olabilir? Bu adaleti mi zedeler? Hakimlerin, savcıların verecekleri kararlarına bir müdahale etmek midir? Aksina bu görevli kimselere adaletli görev yapmalarını hatırlatmak için verdikleri kararı Allah korkusuyla vermelerini hatırlatmak için yapılmış bir şeydir. Adalet için çalışanlar bir nevi Allah’ın adaletini tesis etmekle yükümlüdür. Bu gibi bir yerde bunu hatırlatmak, manevi bir hava oluşturmanın bir sakıncası olamaz.”

