Dualar rahmet kapılarını açtı

Yavuz Selim İstanbul

Akdeniz ve Ege’deki yangın afetine karşı fiili duayı itfaiye erleriyle sahada, kavli duayı alimlerle mescidlerde eden Türkiye, yağmur bereketiyle sevinç yaşadı. Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş’daki yangın bölgelerine yağan yağmur müminlere ‘elhamdülillah’ dedirtti. İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak Hoca’nın öncülüğünde 2 Ağustos’ta başlatılan yağmur duasının 6’ncı gününde nihayete eren, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 6 Ağustos Cuma günü Manavgat Külliye Camii’nde yağmur duası ettiği günün ertesinde yağan yağmurların ardından bölgede şükür nidaları semaya yükseldi. Metin Uca, Necati Tüfekçi gibi inançsız laikçilerin, “Duaya inanmayın, ağustosta Antalya’ya yağmur yağmaz”, “Erbaş meteorolojiden tüyo almış diyeceğiz ama bilim yağmur yok diyor” gibi alçakça dalga geçmelerine rağmen gökten sağanak sağanak inen rahmet, fiili dua ile birlikte kavli duanın gücünün yüreklere bir kez daha nakşedilmesini sağladı.

Akit’e konuşan uzmanlar ise afetlere karşı her türlü tedbirin alınması ve müdahale için seferber olunmasının yanı sıra duanın müminin silahı, mazlumun umudu olduğunu söyleyerek inkarcıların dalga geçmelerine tepki gösterdi.

* Türkiye’nin dört bir yanında ülke tarihinin en büyük yangın afetine karşı sahada verilen büyük mücadelenin yanı sıra İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ın öncülüğünde yağmur duası başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 6 Ağustos Cuma günü Manavgat’ta ve aynı anda ülke genelindeki tüm camilerde edilen yağmur dualarının ertesinde afet bölgelerine yağmurlar yağdı.

* Türkiye dualarla rahmet dilerken aynı anda Metin Uca, Necati Tüfekçi gibi yobazlar ise “Duaya inanmayın, ağustosta Antalya’ya yağmur yağmaz”, “Erbaş meteorolojiden tüyo almış diyeceğiz ama bilim yağmur yok diyor” gibi alçakça sözlerle dalga geçti. Sağanak sağanak inen rahmet ise duanın gücünün yüreklere bir kez daha nakşedilmesini sağladı. Uzmanlar, duanın müminin silahı, mazlumun umudu olduğunu söyledi.

Yağmurlar duaların bereketi

Duaların ardından yağan yağmurların önemli bir tevafuk olduğunu aktaran Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emk. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer, “Müslümanların görevi bellidir. O görevlerini yaptıktan sonra böyle felaketlerde, yağmur olmadığı zamanlarda Allah’a yalvarma, dua etme görevi de vardır. Bu yapılacak ki rahmet kapıları açılsın. Bu yağmurların, duaların bereketi olduğu aşikardır. Cenab-ı Allah buyuruyor ki; ‘Siz ahdinizde durun ki ben de ahdimde durayım. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım.’ Daha önce de 90’lı yıllarda uzun süre yağmurun yağmadığı ve meteorolojinin yağmur göstermediği zamanda Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Fatih Camii’nde yağmur duası yapılmıştı. Cumhuriyet gazetesi ‘meteorolojinin yağmur olmayacak dediği zamanda Allah’tan yağmur istiyorlar’ diye alaya almıştı. Yağmur duasının ertesi günü şehre büyük yağmurlar yağdı. Günümüzde de ‘Bilime sarılın duaya sarılmayın’ diyenler tarihin her döneminde olmuşlar. Onlara söz geçmez. Kur’an-ı Kerim’de Allah buyuruyor ki; ‘Onlara mucize anlamında bütün ayetleri gösterseniz de yine inanmazlar’. Onlar inanmasa da bu hakikattir. Bizler kendimize düşeni yaptıktan sonra Allah’tan istediklerimiz kabul olur. Önce kendimize düşeni yapacağız, çaresiz hale gelmiş olduktan sonra Allah’tan istenildiğinde Rabbimiz de verir, vermektedir” dedi.

Duaya inanılması gerektiğini gördüler

Hüccet-ul İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca ise ‘Yangını söndürmek için tekbir çekin’ Hadis-i Şerifi ile dalga geçilmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek “Allah’a ve Rasülü’ne aşık olanlar, cahillerin sözlerine aldırmadan tekbir çekmeye devam etti. Eyyam-ı Bahur günlerinde Mevla, çekilen tekbirler ile yağmur musluklarını açtı. O kutlu Peygamber’in Hadis-i Şerifi’nin hak olduğunu ve Efendisine gözü kapalı bağlı olan ümmetin göklerle bağının ne kadar kuvvetli olduğunu bütün inkarcılara gösterdi. Duaya inanmayın diyenlerin duaya inanılması gerektiğini, Allah’ın rahmetinin meteoroloji raporlarından üstün olduğunu ve bilimin de ilimin de Allah’a ait olduğunu görmüş olmaları gerekir. Gökten sağanak sağanak inen rahmet, fiili dua ile birlikte kavli duanın gücünü herkese göstermiştir. İtfaiye erlerimizden de, yağmur duasına çıkanlardan da, Efendimiz’in buyruğuna uyup tekbir çekenlerden de Allah razı olsun” dedi.