0553 313 94 23

DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir araya geldi

Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Sur ilçesindeki esnafla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:28
DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir araya geldi

Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Sur ilçesindeki esnafla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.


Bir restoranda istişare toplantısına DTSO Başkanı Kaya, meclis üyeleri ve çok sayıda Sur esnafı katıldı. Toplantıda konuşan Kaya, Sur esnafının yaşadığı sorunları dinlediklerini söyledi. Kaya, “Yönetime geldiğimizde Sur’un yeniden yapılanma sürecine müdahale ederek, il valimiz öncülüğünde Sur’daki yanlış uygulamaları düzeltme çabası içinde olduk. Sur’daki mevcut yanlış uygulamaları dile getirmeye devam ediyoruz.Bu tür toplantıları daha sık yapıp doğrudan Surdaki esnafın görüşlerini alarak ilerliyoruz” dedi.


Kaya, istişare toplantısından önce Gazi Caddesinin trafiğe kapatılmasıyla ilgili bir anket çalışması yaptıklarını ifade etti. Anket için 186 işletme ile görüştüklerini ifade eden Kaya, “ İşletmeler ankette Gazi Caddesi trafiğe kapatılmasın diyor. Trafiğe kapatılma uygulamasının 10 yıl önce denendiğini ancak başarılı bir sonuç alınmadığını ifade ediyorlar. Anketin yüzde 70’i Gazi Caddesi üzerindeki esnafla yapıldı. Yüzde 30’u ise Melik Ahmet, Gazi Caddesi, İzzet Paşa, Hz. Süleyman ve İnönü Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla yapıldı. 61 işletme yöresel ürün satıyor. Bu sayının artması lazım. Esnafın DTSO’dan beklentileri ise, esnaf sorunlarıyla daha sık ilgilenmesi, kamu kurumları ve bankalarla iletişimin daha güçlü sağlanması. Ayrıca temizlik sorunu, araç park sorunu, seyyar satıcı sorunu, aşırı güvenlik kontrolü, adli sorunlar gibi sorunlar ankette yer aldı” diye konuştu.


Kaya, kente gelen tur araçlarının park yeri sorunlarını çözmeye yönelik trafik şube ile ortak çalışma içinde olduklarını belirtti. Kaya, temel amaçlarının kente gelen turistlerin yaya olarak Sur içinde gezmelerini sağlamak olduğunu, bu durum esnafın da daha çok satış yapmasını sağlayacağını dile getirdi. Gazi Caddesinin tümden trafiğe kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirten Kaya, bu bölgede yaşanan park sorununun da çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Sur esnafına yönelik KOSGEB üzerinden kredi verilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü aktaran Kaya, bu konuyu ilgili makamlarla yoğun bir şekilde görüştüklerini söyledi


İstişare toplantısının ardından DTSO Başkanı Kaya, meclis üyeleri Gazi Caddesi’nde bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden Balıkesir için fırtına ve sağanak yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden Balıkesir için fırtına..
    2. Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin..
    3. HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret..
    4. Bakan Turhan: Kendi uydusunu üreten..
    5. Bebeklere taze incir ne zaman verilir?
    6. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl..
    7. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    8. Başkan Orkan Kabakdere’de aşure dağıttı
    9. Salihli OSB’de 3 firmaya daha yer..
    10. Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası..
    11. GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu..
    12. Günay: Stat kapasitemiz 62 bini..
    13. İran uyruklu hırsız, kendi..
    14. BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu
    15. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    16. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    17. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    18. İnegöl Belediyespor'da transfer
    19. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    20. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    21. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    22. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    23. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    24. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    25. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    26. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    27. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    28. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    29. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    30. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı