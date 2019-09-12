DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir araya geldi

Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Sur ilçesindeki esnafla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Bir restoranda istişare toplantısına DTSO Başkanı Kaya, meclis üyeleri ve çok sayıda Sur esnafı katıldı. Toplantıda konuşan Kaya, Sur esnafının yaşadığı sorunları dinlediklerini söyledi. Kaya, “Yönetime geldiğimizde Sur’un yeniden yapılanma sürecine müdahale ederek, il valimiz öncülüğünde Sur’daki yanlış uygulamaları düzeltme çabası içinde olduk. Sur’daki mevcut yanlış uygulamaları dile getirmeye devam ediyoruz.Bu tür toplantıları daha sık yapıp doğrudan Surdaki esnafın görüşlerini alarak ilerliyoruz” dedi.

Kaya, istişare toplantısından önce Gazi Caddesinin trafiğe kapatılmasıyla ilgili bir anket çalışması yaptıklarını ifade etti. Anket için 186 işletme ile görüştüklerini ifade eden Kaya, “ İşletmeler ankette Gazi Caddesi trafiğe kapatılmasın diyor. Trafiğe kapatılma uygulamasının 10 yıl önce denendiğini ancak başarılı bir sonuç alınmadığını ifade ediyorlar. Anketin yüzde 70’i Gazi Caddesi üzerindeki esnafla yapıldı. Yüzde 30’u ise Melik Ahmet, Gazi Caddesi, İzzet Paşa, Hz. Süleyman ve İnönü Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla yapıldı. 61 işletme yöresel ürün satıyor. Bu sayının artması lazım. Esnafın DTSO’dan beklentileri ise, esnaf sorunlarıyla daha sık ilgilenmesi, kamu kurumları ve bankalarla iletişimin daha güçlü sağlanması. Ayrıca temizlik sorunu, araç park sorunu, seyyar satıcı sorunu, aşırı güvenlik kontrolü, adli sorunlar gibi sorunlar ankette yer aldı” diye konuştu.

Kaya, kente gelen tur araçlarının park yeri sorunlarını çözmeye yönelik trafik şube ile ortak çalışma içinde olduklarını belirtti. Kaya, temel amaçlarının kente gelen turistlerin yaya olarak Sur içinde gezmelerini sağlamak olduğunu, bu durum esnafın da daha çok satış yapmasını sağlayacağını dile getirdi. Gazi Caddesinin tümden trafiğe kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirten Kaya, bu bölgede yaşanan park sorununun da çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Sur esnafına yönelik KOSGEB üzerinden kredi verilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü aktaran Kaya, bu konuyu ilgili makamlarla yoğun bir şekilde görüştüklerini söyledi

İstişare toplantısının ardından DTSO Başkanı Kaya, meclis üyeleri Gazi Caddesi’nde bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını diledi.