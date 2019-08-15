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DTO Meclisi, Kaymakam Türköz’ü ağırladı

Didim Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
DTO Meclisi, Kaymakam Türköz’ü ağırladı

Didim Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, konuk olarak ağırlandı.


Didim Ticaret Odasının meclisi, Ağustos ayı meclis toplantısına konuk olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz’ü ağırladı. Meclis Başkanı Mete Telyakar, Yönetim kurulu başkanı Hilmi Erbaş ile meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantı öncesinde konuşan Meclis başkanı Telyakar tüm meclis üyelerinin geçmiş bayramını kutlayarak, davetlerine katılan İlçe kaymakamı Mehmet Türköz’e teşekkür etti.


Toplantıda konuşan Oda başkanı Hilmi Erbaş, toplantıya katılan İlçe Kaymakamı Türköz’e teşekkür ederken, süreç içerisinde başta Aydın Milletvekilleri olmak üzere, tüm kurumların temsilcilerini toplantılarda ağırlayacaklarını ifade etti. Erbaş Didim’in başlıca sorunlarından olan yeni Devlet hastanesinin yapımı, Fen Lisesi yapımı ve Akyeniköy’den Didim’e yapılacak yeni yol çalışmaları konusunda taleplerini yinelerken Hastane ve Fen Lisesi konusunda lobi oluşturulması konusunda öncülük yapabilecekleri mesajını verdi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Odanın davetlisi olarak toplantıya katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Didim’de karamsarlığa ihtiyaç yok. Didim’in sorunları ve eksileri var ama artıları da fazla. Bizler hep birlikte sorunları aşacağımıza inanıyorum. Sorunların bizlerde takipçisiyiz. Sorunlar planlı olarak çözülecektir.”dedi. Konuşmaların ardından toplantıya geçilerek, gündem maddeleri ele alındı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
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