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DSP’li Kılıç’tan gövde gösterisi

Seçimlere kısa bir süre kalırken, Malatya’nın Arguvan ilçesinde DSP’li Başkan Adayı Ergün Kılıç düzenlenen konser etkinliği ile Arguvanlılarla buluştu.

26 Mart 2019 Salı 13:49
DSP’li Kılıç’tan gövde gösterisi

Seçimlere kısa bir süre kalırken, Malatya’nın Arguvan ilçesinde DSP’li Başkan Adayı Ergün Kılıç düzenlenen konser etkinliği ile Arguvanlılarla buluştu.


‘Birlikte Başaracağız’ sloganı ile Arguvan’da halkın büyük desteğini gören Demokratik Sol Parti (DSP) Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, ilçe merkezinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.


Arguvan Abdal Musa Derneğinde gerçekleşen ‘Büyük Buluşma’ etkinliğine 2 binin üzerinde vatandaş katılırken, program öncesinde konuşan DSP’nin Arguvan belediye başkan adayı Ergün Kılıç, seçimlere kısa bir süre kaldığını belirterek, hep birlikte Arguvan’ı yönetmek için göreve talip olduklarını söyledi.


Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli projelerle geldiklerini belirten Kılıç, “Arguvan’da 31 Mart akşamı ışıkları yeniden yakacağız. Ben ve çalışma arkadaşlarım model çalışma ile Arguvan’ı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.


Halkın kendisine ve ekibine gösterdiği sevgi selinin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Kılıç “Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Müthiş bir enerji, müthiş bir coşku yakaladık. İnanın ilk günkü heyecanı bugün de yaşıyorum. Birlikte el ele kol kola gönül gönülle muhteşem bir halk buluşması yaşıyoruz. Sen ben ayrımı yapmayacağız. Bizden olan, bizden olmayan ayrımı yapmayacağız. Her siyasi görüşten yurttaşımızı, sevgiyle kucaklayacağız ve onları da yeni Arguvan yolculuğuna katacağız. Kimseye hangi görüştensin, hangi düşüncedesin diye sormadık. Herkese gönlümüzü açtık, herkese kucak açtık ve size nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduk.İşte yerel yönetim modelinin sırrı budur. Barışçıl ve güler yüzlü bir kampanya yürütmekteyiz. Seçimlere kadar çok barışçıl ve güler yüzlü kampanya yürüteceğiz. Tüm kesimlerin ve her siyasi görüşteki yurttaşımızın isteğini alarak rekor oyla seçimleri kazanacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından ‘Büyük Buluşma’ etkinliğinde sahne alan Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Mustafa Özarslan, İbrahim Altun, Vahap Sürücü ve Hıdır Göksu Arguvan halkını coşturdu. Soğuk havaya rağmen Arguvanlılar, başkan adayları Ergün Kılıç’ı yalnız bırakmadılar.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:49
  1. konser

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