DSP'li Güven Hokna'nın seçim sloganı olay oldu
DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Oyuncu Güven Hokna'nın seçim sloganı, oynadığı Yaprak Dökümü'nde sürekli kullandığı, "Ağzımızın tadı kaçmasın" cümlesi oldu.09 Mart 2019 Cumartesi 15:47
Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle bilinen Güven Hokna DSP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istedi.
"Bir oy bir oydur"
Güven Hokna'nın seçim sloganı sosyal medyada gündem oldu. Sloganı gören kullanıcılar, Hokna ile ilgili esprili yorumlar yaptı.
Dizi karakteriyle özdeşleşen slogana bir takipçinin "Ferhunde ile barış, bir oy bir oydur" yorumu dikkat çekti.
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