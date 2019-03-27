DSP'li adaydan şok iddia: Belediyeyi HDP ile paylaşmışlar bile! 600 kişiyi işten çıkarıp...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kanber, düzenlediği bir toplantıyla projelerini açıkladı.

İP, CHP ve HDP Balıkesir Büyükşehir'i paylaştı

Kanber, İYİ Parti, CHP ve HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni paylaştıklarını gösteren bir şemayı basınla paylaştı.

"Millet İttifakı'nın adayı HDP ile gizli bir ittifak yaptı"

Kanber, "Bu seçim yerel yönetimlerin seçimi ama durum öyle bir hale sokuldu ki Balıkesir'de 2 sağcı aday yarışır halde. CHP Genel Başkanı Balıkesir'i Ankara, İstanbul rüyasına feda etti. Balıkesir'i sağcı bir partiye teslim etti. Seçimleri konuşmamız gerekiyordu ama maalesef Balıkesir'deki başkanlık yarışı çok çirkin, çok kirli ve çok acı bir noktaya ulaştı. Millet İttifakı'nın adayı İsmail Ok HDP ile gizli bir ittifak yaparak, Müslüman mahallesinde salyangoz satma peşindedir" dedi.

İYİ Parti'den HDP'ye 3 daire başkanlığı

"Edremit'teki 'Kürdistan' skandalı bunun ilk adımı oldu" diyen Kanber, "Şimdi gelelim en vahim tabloya. İsmail Ok başkanlığındaki Millet İttifakı'nın HDP'ye destek karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı ve 3 daire başkanlığı verdiği bilgisi elimizdedir. Bu kirli pazarlığın olduğu seçim yarışında bu dakikadan sonra hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. Böyle başkan olacaksam hiç olmayayım. Önden bozkurt selamı yapıp, arkadan kirli pazarlıklar içerisinde olup da seçim kazanılmaz.

HDP'nin 36 bin oyu nerede yüzde 4.3 oy nerede anketlerde bu oy gözükmüyor. Bu oyların nerede olduğu İsmail Ok'un yaptığı pazarlığın içerisinde" ifadelerini kullandı.

"600 kişiyi işten çıkartıp, yerine HDP'lileri alacaklar"

Kanber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kent Estetiği Daire Başkanlığı HDP'ye verilmiş. Körfez Koordinasyon merkezlerinde çalışan Balıkesir'in 600 çocuğu şu anda kapının önüne konulmak üzere.Bu 600 kişinin yerine HDP sempatizanları yerleştirilecek. 600 Balıkesirli emekçi 1 Nisan'dan sonra kapının önündeler. CHP ve İYİ Parti'nin içindeki Atatürkçü, laik, demokrat ve milliyetçi arkadaşlarıma diyorum ki oyuna gelmeyin. Bir başkanlık uğruna Kuva-yı Milliye'nin başkenti Balıkesir'de bunu yapmayın. Olası böyle bir şey gerçekleşirse insanlar belediyeye yürür ve yerle bir ederler. Bu kirli pazarlığın içerisinde seçim kazanmak uğruna ben asla yokum."