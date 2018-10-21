DSP'den ittifak açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biz bu yerel seçimlerde DSP ilkeleriyle örtüşen fakat diğer kısımlarda ise esnek olabilecek isimlerle devam edeceğiz. Kendi partisi içerisinde kavgaya dönüşen bir adaylık süreci öngörmüyoruz ve kabul etmiyoruz." dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesini ziyaret eden Aksakal, buradaki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli bir parti olan DSP'nin bundan sonraki süreçte toplumun karşısına kendi adaylarıyla çıkacağını ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Her seçim çevresinde adayımızı göstereceğiz. Yerel seçimler, genel seçimlerden bir nebze farklıdır. Yerel seçimlerde adayın kişiliği ön plana çıkarken, genel seçimlerde ise siyasi partinin çizgisi ön plandadır. Biz bu yerel seçimlerde DSP ilkeleri ile örtüşen fakat diğer kısımlarda ise esnek olabilecek isimlerle devam edeceğiz. Kendi partisi içinde kavgaya dönüşen bir adaylık süreci öngörmüyoruz ve kabul etmiyoruz. İntikam duygusuyla siyasetin şekillendirilmesine biz katılmayacağız."

İttifak açıklaması

Aksakal, seçmenlerin parlamentodaki partilere severek ve isteyerek oy vermediğini savunarak, "Ülkemizde çok ciddi boyutlarda bu düşüncede bir kitle var. Bu kitleye DSP olarak ev sahipliği yapacak tek partiyiz. İttifak kavramını topluma yanlış aktarıyorlar. İki ayrı parti aynı sandıkta aynı kişiden oy alacaksa ikinci partinin gereksiz olduğu ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kulandı.

Konuşmanın ardından Aksakal, Orhangazi Bursasporlular Derneği tarafından getirilen iki beyaz güvercini uçurdu.