DSP lideri Önder Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy için af yetkisini kullanmasını savunurken tepki çekecek bir çıkışa imza attı.

"Öcalan için de kullanılabilir"

Sözcü TV yayınına katılan Aksakal, Alpsoy'un affedilmesiyle ilgili bir soruya "Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu Cumhurbaşkanı istediğine kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan için de kullanabilir mi? Kullanır vallaha" yanıtını verdi.

"PKK'lı diye ölsün diyemezsiniz"

Açıklamasının devamında "Bu yetkiyi Kılıçdaroğlu da zamanı geldiğinde kullanabilir" diyen Aksakal, şöyle devam etti: "Kenan Evren de Ahmet Necdet Sezer de kullanmıştır geçmişte. Bu kişi HÜDA PAR'lı diye ölsün diyemez cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez. Ergenekon'dan da yargılananları yine Erdoğan affetti."