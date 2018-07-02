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DSP kapılarını Muharrem İnce'ye açtı

Bülent Ecevit’e atıf yaparak “41 sene sonra yüzde 30 barajını aşan lider” tanımlaması yapan ve siyasette yola devam edeceğini vurgulayan Muharrem İnce’nin DSP’nin başına geçme projesi ile ilgili Akit’in kulis haberi geniş yankı uyandırdı. Akit’e konuşan DSP Lideri Aksakal, “Kapımız herkese açıktır” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:13
DSP kapılarını Muharrem İnce'ye açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimleri, muhalefet cephesinde yenilenmeyi zaruri kılmış durumda. CHP lideri olarak girdiği 9 seçimden de hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifaya yaklaşmaması, tabanda oluşan geniş çaplı değişim beklentisinin yeni mecralarda gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Muhalefet blokunda gözler, CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin bu konuda yapacağı hamleye çevrilmiş durumda. Akit’in Ankara kulislerinden derlediği bilgiler ışığında yayınladığı “İnce’nin yeni projesi DSP’nin başına geçmek” manşeti özellikle muhalefet cephesinde geniş yankı bulurken, CHP’yi derin sessizliğe gömdü. DSP’den ise İnce’nin partilerine geçmesine yeşil ışık yakan açıklama geldi.

DSP’DEN YEŞİL IŞIK

Seçim sonrası yaptığı ilk değerlendirmede Bülent Ecevit’e atıf yaparak “41 sene sonra yüzde 30 barajını aşan lider” tanımlaması yapan ve siyasette yola devam edeceğini vurgulayan Muharrem İnce’nin DSP’nin başına geçme projesi ile ilgili Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal özel açıklamalarda bulundu. Akit’e konuşan DSP Lideri Önder Aksakal, İnce’ye kapıları açık bıraktı. “Bu, Akit gazetesinin kendi istihbari çalışmaları sonucu elde ettiği bir haberdir ama önce bir yaşamak, görmek lazım ne oluyor ne kalıyor diye” ifadelerini kullanan DSP’li Aksakal, “DSP’nin kapısı herkese açıktır” diye konuştu.

Muharrem İnce’nin DSP’ye geçmesi konusunda partinin ilgili kurullarını işaret eden Aksakal, “DSP’nin kapısı herkese açıktır. DSP’nin kriterleri, tüzüğü, programı var. Bu tüzük ve programı kabul eden ve buna uyumlu olarak çalışmayı benimseyen herkes Demokratik Sol Parti’ye üyelik başvurusu yapabilir. O başvuru da DSP’nin örgüt kurulu tarafından değerlendirilir, sonuçlandırılır” dedi.

"GÖRÜŞME TALEBİNİ AYRICA DEĞERLENDİRİRİZ"

Muharrem İnce’nin yeni oluşum için nabız yoklayacağı 81 il ziyaretleri sürecinde DSP kurmaylarıyla da temas kuracağı iddialarını da cevaplandıran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Muharrem Bey’in görüşme talebi olursa onu ayrıca değerlendiririz. O günkü duruma göre bir tavır sergiler ve düşüncelerimizi yine kamuoyuyla paylaşırız” sözlerini sarf etti.

HEDEF YEREL SEÇİMLER

Normal seçim takvimine göre 31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandıklarına da vurgu yapan Önder Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel seçimlere ilişkin hazırlıklarımız var. Biz de kendi örgütlerimizle, belediye başkan adaylarımızı, belediye meclis üyesi adaylarımızı, büyükşehir olmayan yerlerde il genel meclisi adaylarımızı belirlenmesi sürecini başlattık. Fakat seçimlerin, Türkiye’nin daha fazla gerilmemesi için zamanında yapılmasını istediğimizi belirtmek isterim. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok önemli görevler düşüyor. Toplumun sakin bir mecraya çekilmesi için ön alması gerekiyor. İnşallah öyle olur.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:13
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. muharrem ince
  4. DSP
  5. Önder Aksakal

YORUM YAZ

  • cccccc1 sa önce
    Benimde böyle bir tahmin aklımdan geçmişti.
  • DürüstDürüst4 sa önce
    İnce nin üzerinde şifre olmadığı için her kapıdan içeri giremez,girse de kapı sinyal vermez.
  • SehmuzSehmuz3 sa önce
    Yav arkadas bi türlü anlam veremiyorum neden Muharrem Inceyi böye gaz verlidigine. Ekmeleddin ihsanoglu 38% oy almisdir 2014 secimlerinde
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    esas tokatı yerel seçimlerde yiyecek hırbı maho haberi yok. kendini bir şey zannetti.o zaman daha çok güleceğiz.
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