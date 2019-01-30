DSP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi
Mustafa Sarıgül’ün Demokratik Sol Parti’ye (DSP) katılmasıyla birlikte dikkatler bir anda DSP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. DSP Genel Başkan Önder Aksakal kapılarının herkese açık olduğunu söyleyerek başta CHP olmak üzere partilerden adaylık kontenjanında yer bulaman isimleri DSP’ye davet etti. Peki DSP belediye başkan adayları açıklandı mı? DSP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?30 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
Mustafa Sarıgül’ün Demokratik Sol Parti’ye (DSP) katılmasıyla birlikte dikkatler bir anda DSP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. DSP Genel Başkan Önder Aksakal kapılarının herkese açık olduğunu söyleyerek başta CHP olmak üzere partilerden adaylık kontenjanında yer bulaman isimleri DSP’ye davet etti. Peki DSP belediye başkan adayları açıklandı mı? DSP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik takvim işlerken, siyasi partilerde de liste tartışmaları devam ediyor. CHP’de hafta sonu yapılan gerilimli toplantının ardından bazı istifalar gündeme geldi. Bu isimlerin başında da Mustafa Sarıgül yer aldı. Mustafa Sarıgül CHP’den istifa edip DSP Şişli belediye başkan adayı oldu.
DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tamer Kanber olurken, Naif Alibeyoğlu Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye başkan adayı oldu. AYDIN-İncirliova belediye başkan adayı Ayhan Yener, Eskişehir-Mihalıççık adayımız sayın Haydar Çorum adaylık listesinde yerini aldı. Antalya Serik’te daha önce üç dönem belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Abalı MHP’den istifa ederek DSP’ye katıldı. Öte yandan Marmaris’ten yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa eden Ali Acar ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın da DSP’den aday olacağı iddia ediliyor.
DSP belediye başkan adayları 2019
DSP Antalya-Kemer belediye başkan adayı Necati Topaloğlu
DSP Antalya-Aksu belediye başkan adayı Yıldırım
DSP Eskişehir-Odunpazarı adayı Fatih Altaş
DSP Eskişehir-Tepebaşı belediye başkan adayı Erdal Ersoy
DSP Yozgat/Sorgun-Bahadın Belediye başkan adayı Yurtseven Bozdemir
DSP Denizli-Merkezefendi adayı Emin Çetin
DSP Denizli-Pamukkale adayı Yusuf Uren
DSP Denizli-Sarayköy belediye başkan adayı Baran Çobanoğlu
DSP Ardahan-Çıldır belediye başkan adayı Mutlu Göksu
DSP Kars-Arpaçay belediye başkan adayı Serhat Kaya
DSP Ardahan belediye başkan adayı İmkan Balcı
DSP Nevşehir Hacıbektaş adayımız sayın Recai Aksu
DSP Hatay Arsuz belediye başkan adayı Dr. Cafer Özenir
DSP Hatay Defne belediye başkan adayı Mehmet Güzelyurt
DSP SİVAS Gemerek Çepni belediye başkan adayı Zerener DAMLAPINAR
DSP Tokat Almus Ataköy (Kızıldere) adayımız sayın Muammer Meşe
DSP Antalya İbradı belediye başkan adayı Mustafa KOZANOĞLU
DSP Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı Buket YILMAZ DAĞLI
DSP Tokat / Niksar / Yazıcık belediye başkan adayı Zafer İNANÇ
DSP Kahramanmaraş / Pazarcık belediye başkan adayı Kamil DALKARA
DSP Antalya/Serik Belediye Başkan adayı Mehmet HABALI
DSP PM’si toplanıyor
DSP Parti Meclisi, aday listesini netleştirmek için 3 Şubat Pazar günü toplanıp nihayi listeyi açıklaması bekleniyor.
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