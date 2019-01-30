0553 313 94 23

DSP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi

Mustafa Sarıgül’ün Demokratik Sol Parti’ye (DSP) katılmasıyla birlikte dikkatler bir anda DSP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. DSP Genel Başkan Önder Aksakal kapılarının herkese açık olduğunu söyleyerek başta CHP olmak üzere partilerden adaylık kontenjanında yer bulaman isimleri DSP’ye davet etti. Peki DSP belediye başkan adayları açıklandı mı? DSP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
DSP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi

Mustafa Sarıgül’ün Demokratik Sol Parti’ye (DSP) katılmasıyla birlikte dikkatler bir anda DSP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. DSP Genel Başkan Önder Aksakal kapılarının herkese açık olduğunu söyleyerek başta CHP olmak üzere partilerden adaylık kontenjanında yer bulaman isimleri DSP’ye davet etti. Peki DSP belediye başkan adayları açıklandı mı? DSP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik takvim işlerken, siyasi partilerde de liste tartışmaları devam ediyor. CHP’de hafta sonu yapılan gerilimli toplantının ardından bazı istifalar gündeme geldi. Bu isimlerin başında da Mustafa Sarıgül yer aldı. Mustafa Sarıgül CHP’den istifa edip DSP Şişli belediye başkan adayı oldu.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tamer Kanber olurken, Naif Alibeyoğlu Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye başkan adayı oldu. AYDIN-İncirliova belediye başkan adayı Ayhan Yener, Eskişehir-Mihalıççık adayımız sayın Haydar Çorum adaylık listesinde yerini aldı. Antalya Serik’te daha önce üç dönem belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Abalı MHP’den istifa ederek DSP’ye katıldı. Öte yandan Marmaris’ten yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa eden Ali Acar ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın da DSP’den aday olacağı iddia ediliyor.

DSP belediye başkan adayları 2019

DSP Antalya-Kemer belediye başkan adayı Necati Topaloğlu

DSP Antalya-Aksu belediye başkan adayı Yıldırım

DSP Eskişehir-Odunpazarı adayı Fatih Altaş

DSP Eskişehir-Tepebaşı belediye başkan adayı Erdal Ersoy

DSP Yozgat/Sorgun-Bahadın Belediye başkan adayı Yurtseven Bozdemir

DSP Denizli-Merkezefendi adayı Emin Çetin

DSP Denizli-Pamukkale adayı  Yusuf Uren

DSP Denizli-Sarayköy belediye başkan adayı Baran Çobanoğlu

DSP Ardahan-Çıldır belediye başkan adayı Mutlu Göksu

DSP Kars-Arpaçay belediye başkan adayı Serhat Kaya

DSP Ardahan belediye başkan adayı İmkan Balcı

DSP Nevşehir Hacıbektaş adayımız sayın Recai Aksu

DSP Hatay Arsuz belediye başkan adayı Dr. Cafer Özenir

DSP Hatay Defne belediye başkan adayı Mehmet Güzelyurt

DSP SİVAS Gemerek Çepni belediye başkan adayı Zerener DAMLAPINAR

DSP Tokat Almus Ataköy (Kızıldere) adayımız sayın Muammer Meşe

DSP Antalya  İbradı belediye başkan adayı Mustafa KOZANOĞLU

DSP Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı Buket YILMAZ DAĞLI

DSP Tokat / Niksar / Yazıcık belediye başkan adayı Zafer İNANÇ

DSP Kahramanmaraş / Pazarcık belediye başkan adayı Kamil DALKARA

DSP Antalya/Serik Belediye Başkan adayı Mehmet HABALI

DSP PM’si toplanıyor

DSP Parti Meclisi, aday listesini netleştirmek için 3 Şubat Pazar günü toplanıp nihayi listeyi açıklaması bekleniyor. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
  1. Ardahan
  2. Yozgat
  3. Tokat
  4. Nevşehir
  5. Kahramanmaraş
  6. Konya
  7. Hatay
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Eskişehir
  11. Çorum
  12. Kars
  13. Antalya
  14. DSP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi
  15. DSP belediye başkan adayları 2019
  16. yerel seçim 2019 dsp belediye başkan adayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    1. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar..
    2. Özbekistan'ın nükleer santral projesi
    3. Hak-İş'ten ilave tediye ödenmesi için..
    4. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın maket..
    5. İsrailli Bakandan Uluslararası Af..
    6. İtalyan futbolunda ırkçılığa karşı..
    7. Lübnan ile ABD' arasında 'kara para..
    8. FETÖ'nün 'ByLock' davasında ceza yağdı
    9. Şarkıcı Berkay Şahin ve Arda Turan..
    10. "AB'ye tam üyelik dışında başka..
    11. Cinayet suçundan aranan zanlı Sivas'ta..
    12. La Liga'da yıldız transfer beklentisi
    13. Meral Akşener'den flaş karar! 2 kritik..
    14. Pansumanda 'canını acıttığı'..
    15. İHH'dan Gazze'deki şehit ailelerine..
    16. DSP belediye başkan adayları 2019..
    17. Akşener'den Özer ailesine taziye..
    18. Yüksek gerilim hattında bakım yaparken..
    19. Türk Konseyi Bilgi ve İletişim..
    20. Hamsi Karadeniz'e döndü, fiyat düştü
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!