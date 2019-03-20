DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’ etkinliği

Demokratik Sol Parti (DSP) Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, 24 Mart Pazar günü ‘Büyük Buluşma’ ile Arguvanlılar ile bir araya gelecek.

Arguvan Nazım Hikmet Miting Alanında Pazar günü saat 12.00’de başlayacak olan büyük buluşmada, Başkan Adayı Ergün Kılıç Arguvanlılarla bir araya gelerek projelerini paylaşacak. 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kalırken, çalışmalarına hız veren Kılıç, düzenleyeceği etkinlik ile hem seçmenle bir araya gelerek hem de Arguvanlılara güzel bir müzik ziyafeti yaşatacak. DSP’li Kılıç, etkinlik ile ilgili verdiği bilgide, Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özaslan’ın yanı sıra İbrahim Altun, Vahap Sürücü ve Hıdır Göksu’nun da konser vereceğini söyledi.

Yapacakları etkinliğe tüm Arguvanlıları ve türkü severleri davet eden Kılıç, etkinlikte belediye başkanlığını kazanmaları halinde hayata geçirecekleri projeleri de açıklayacaklarını söyledi.