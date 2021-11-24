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Dünya DSÖ’den uyarı üstüne Avrupa uyarısı: Avrupa’da Mart ayına kadar ölümler iki milyonu geçer!
Dünya

DSÖ’den uyarı üstüne Avrupa uyarısı: Avrupa’da Mart ayına kadar ölümler iki milyonu geçer!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsle mücadelede Avrupa’da çok ciddi sıkıntıların olduğuna dikkat çekerek ülkeleri uyardı. DSÖ’nün tahminlerine göre, halihazırda 1,5 milyon dolayında olan ölü sayısı gelecek bahara kadar 2 milyon 200 bine yükselecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:01:00 -
DSÖ’den uyarı üstüne Avrupa uyarısı: Avrupa’da Mart ayına kadar ölümler iki milyonu geçer!

Avrupa ülkelerindeki durumu inceleyen güncel raporu Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kamuoyuna tanıttı.

Raporda corona virüs pandemisi nedeniyle Avrupa'yı bekleyen tehlikelere dikkat çeken örgüt, 2022 yılının bahar aylarına kadar Avrupa ülkelerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz binleri bulabileceği tahmininde bulundu.

Örgütün tahminlerine göre, halihazırda 1,5 milyon dolayında olan ölü sayısı gelecek bahara kadar 2 milyon 200 bine yükselecek.

Yoğun bakım uyarısı

Raporda ayrıca, bölgedeki 53 ülkenin 49'unda yoğun bakım ünitelerinin "yüksek" veya "aşırı" yük ile karşı karşıya kalacağı belirtildi. Örgüt, Avrupa'da corona virüsün hızla yayılmasına sebep olarak, bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının  ortaya çıkmasını, aşılanma oranının yetersiz seviyede kalmasını ve corona önlemlerinin gevşeten hükümetlerin "yanlış bir sinyal vermesini" gösterdi.

"Covid-19 nedeniyle Avrupa'da ve Orta Asya'da ortaya çıkan durum çok ciddi" diyen DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşı, maske ve mesafe önlemlerine ek olarak yeni önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Koronavirüs Avrupa'da başlıca ölüm nedeni

Avrupa'da şu ana kadar corona virüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle en az 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Almanya'da corona virüs vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak ölü sayısının yakın bir tarihte 100 bin eşiğini aşması bekleniyor.

DSÖ verilerine göre, Eylül ayının sonundan bu yana Avrupa genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ortalaması iki katına çıktı ve Covid-19 başlıca ölüm nedenleri sıralamasında ilk sıraya yükseldi. DSÖ ayrıca, geçen hafta Avrupa'da bir gün içerisinde Covid-19'dan ölenlerin sayısının 4 bin 200 olarak saptandığını duyurdu.

 

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