  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist ordusu dünyaya rezil oldu! İsrailli askerler birbirlerini öldürdü

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

ABD'den Netanyahu'ya rest! 'Bunu görmek istemiyoruz'

Erdoğan'ın duruşu geri adım attırdı! Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye davet

İsrail'deki ana muhalefet durumu özetledi: Ülke sorumsuz çılgınların elinde rehin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin saati ve yeri belli oldu

Google, zam yapacak! Türkiye için karar ilan edildi: O tarihte gerçekleşecek... Önemli açıklamalar

Sürekli örnek gösteriyorlar ama… Türkiye ve Almanya'nın emeklilik kıyaslamasına bir de böyle bakın!

İslam Memiş uyardı: Gram altını olanlar aman dikkat... Ünlü ekonomist, Türkiye'ye son tahmini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim kararı
Dünya DSÖ'den Refah uyarısı! Ne olacağını açıkladılar
Dünya

DSÖ'den Refah uyarısı! Ne olacağını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-05-01 03:59:00 -
DSÖ'den Refah uyarısı! Ne olacağını açıkladılar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısı halinde tam bir insani felaketle karşılaşılacağını açıkladı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Refah'a kapsamlı bir saldırı insani bir felaket olur." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, İsrail'e bunu gerçekleştirmeme çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, tüm taraflara ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için tavsiyede bulundu.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini ifade etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu Gazze'de etnik temizlik yapıyor!
ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu Gazze'de etnik temizlik yapıyor!

Gündem

ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu Gazze'de etnik temizlik yapıyor!

Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!
Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!

Dünya

Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!

BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz
BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz

Dünya

BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz

Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!
Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

Gündem

Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

BM'den Gazze uyarısı: En tehlikeli aşamada
BM'den Gazze uyarısı: En tehlikeli aşamada

Dünya

BM'den Gazze uyarısı: En tehlikeli aşamada

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor
Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Aktüel

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor
Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Aktüel

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor

{relation id:1848752 slug:'abdli-senator-sanders-netanyahu-gazzede-etnik-temizlik-yapiyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23