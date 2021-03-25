  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ'den, Madagaskar'a koronavirüs aşısı çağrısı
Dünya

DSÖ'den, Madagaskar'a koronavirüs aşısı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı 'Covid Organics' adlı doğal ilaç geliştiren Madagaskar'a, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 01:30:00 -
DSÖ'den, Madagaskar'a koronavirüs aşısı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Temsilcisi Dr. Charlotte N’Diaye, başkent Antananarivo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina birkaç haftadır Kovid-19 vakalarında bazı bölgelerde ciddi bir artış olduğunu biliyordu ancak buna rağmen bitkisel bir ürün olan yerel ilaç Covid Organics'i tanıtmaya devam etti." dedi.

Madagaskar Cumhurbaşkanının tanıttığı geleneksel ürünlerin Kovid-19'a karşı iyileştirici etkilerinin olup olmadığını belirlemek için klinik denemelerin hala devam ettiğini anlatan N’Diaye ancak alternatif bir aşılama oluşturulmadığını söyledi.

N’Diaye, Madagaskar hükümetine COVAX tarafından sağlanan aşılardan sipariş etmesi çağrısında bulundu.

Madagaskar'da şimdiye kadar 22 bin 682 Kovid-19 vakası tespit edildi, 361 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan 2020'de canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Madagaskar, talep üzerine ilacı 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

DSÖ, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde
Kültür - Sanat

Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle 1072-1092'de yapılan tek şerefeli caminin bu yıl ibadete açılması he..
Eski Tümamiral Cihat Yaycı’dan F-35'ler için flaş öneri
Gündem

Eski Tümamiral Cihat Yaycı’dan F-35'ler için flaş öneri

Eski Tümamiral Cihat Yaycı, ABD'nin oyunbozanlığı nedeniyle alınamayan F-35'ler nedeniyle Türkiye'nin Su-33 bombardıman uçaklarını alabilece..
Türkiye'den flaş ABD açıklaması
Gündem

Türkiye'den flaş ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay