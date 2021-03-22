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Sağlık DSÖ'den kritik uyarı: Uçurum büyüyor
Sağlık

DSÖ'den kritik uyarı: Uçurum büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, zengin ülkelerde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısı ile yoksul ülkelere aşı erişimini sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) tedarik ettiği aşı sayısı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüyerek "kara mizaha" dönüştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:35:00 - 2021-03-22 23:35:48
DSÖ'den kritik uyarı: Uçurum büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, zengin ülkelerde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısı ile yoksul ülkelere aşı erişimini sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) tedarik ettiği aşı sayısı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüyerek "kara mizaha" dönüştüğünü belirtti.

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

İsim vermeden bazı ülkelerin tüm nüfuslarını aşılamak için adeta yarıştığını ifade eden Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerde ise aşılamaların henüz başlamadığına işaret etti.

Ghebreyesus, zengin ülkelerde uygulanan Kovid-19 aşı sayısı ile yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası COVAX girişiminin tedarik ettiği aşı sayısı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüyerek, "kara mizaha" dönüştüğü uyarısında bulundu.

Güney Kore'nin yüksek gelirli bir ülke olmasına rağmen, aşı üreticileriyle ikili anlaşmalara girmediğini ve COVAX'tan gelecek aşıları beklediğini ifade eden Ghebreyesus, Güney Kore'yi zengin ülkelere örnek olarak gösterdi.

Ghebreyesus, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, dünya genelinde 411 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını, bunların yüzde 76'sının sadece 10 ülkede yapıldığını aktarmıştı.

"AstraZeneca aşısı güvenli ve etkili"

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğunun bildirildiğini anımsatan Ghebreyesus, bu aşının, en önemlisi, "kan pıhtılaşması riskinde artış oluşturmadığının" altını çizerek, "Bu veriler, AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğunun bir başka kanıtıdır." dedi.

Ghebreyesus, sadece AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşılarını maliyetine satma kararı aldığını ve bunun başka bir örneği olmadığını vurguladı.

Afrika ülkelerinden AstraZeneca aşısı talebi

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao ise Afrika'da hiçbir ülkenin AstraZeneca aşısını reddetmediğini belirtti.

Simao, bu aşıya ilişkin güvenlik kaygılarının sona erdiğine işaret ederek, "Her şey normale döndü, Afrika kıtasında AstraZeneca'yı reddeden hiçbir ülke yok." diye konuştu.

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