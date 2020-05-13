DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünya genelinde koroanvirüse karşı yapılan aşı çalışmalarında 7-8'inin öne çıktığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin video konferansında konuşan Ghebreyesus iki ay öncesine kadar 12 ile 18 ay arasında bir aşı geliştirme fikrinde olduklarını belirtti.

Ancak DSÖ Genel Direktörü bu çabaların hızlandığını, bir hafta önce 40 ülke liderinin, uluslararası organizasyonların ve bankaların araştırma, tedavi ve test için 8 milyar dolar (56 milyar TL) yardım sözü verdiğini vurguladı.

8 milyar doların yeterli olmayacağını, aşı geliştirmeyi hızlandırmak için ek fonlara ihtiyaç olduğunu belirten Ghebreyesus aşının herkese yetecek kadar üretilmesinin daha önemli olduğunun altını çizdi.

"Yüzden fazla aşı adayı var"

Ghebreyesus "Şu anda iyi adaylar var. En iyiler 7, 8 adet. Ancak 100'den fazla aday var" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi sonuç verebilecek ve daha fazla potansiyele bu az sayıdaki adayları hızlandırmaya odaklandık" diyen DSÖ Genel Direktörü aşıya en yakın adayların hangileri olduğunu ise açıklamadı.

Ocaktan bu yana DSÖ'nün dünya genelindeki aşı çalışmalarında binlerce araştırmacıyla birlikte çalıştığını söyleyen Ghebreyesus aşı geliştirme ve tanı çalışmalarında 400'den fazla bilim insanın yer aldığı bir konsorsiyum kurulduğunu da belirtti.

Yeni virüs vakalarının Batı Avrupa'da azalırken Doğu Avrupa, Afrika, Güneydoğu Asya ve Ortadoğunun doğusunda arttığını vurgulayan Ghebreyesus pandeminin insanlığa, güçlü ulusal ve bölgesel sağlık hizmetlerine sahip olmanın önemini gösterdiğini söyledi.