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Sağlık DSÖ'den korkutan açıklama: Japonya'da koronavirüsün yeni türü tespit edildi
Sağlık

DSÖ'den korkutan açıklama: Japonya'da koronavirüsün yeni türü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından Japonya'da da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türünün tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:47:00 -
DSÖ'den korkutan açıklama: Japonya'da koronavirüsün yeni türü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Japonya'nın kendilerini bilgilendirdiğini belirterek "Kovid-19 ne kadar çok yayılırsa virüste yeni değişiklik (mutasyon) şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

DSÖ uzmanlarının, Kovid-19 kökeniyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe günü Çin'e gideceğini belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19 aşılarının (etkinliğini ve güvenliğini) araştırmayı ve kullanıma sunmayı dört gözle beklediğimiz gibi kökeni üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. On kurum ve ülkeden seçkin uzmanlardan oluşan uluslararası bilim insanları ekibinin, Kovid-19'un kökenleri üzerine Çinli meslektaşları ile bilimsel araştırmalara katılmak ve bunları incelemek için Çin'e seyahat edecek olmalarından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, misyona katılan Avustralya, Danimarka, Almanya, Kenya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya, Sudan, İngiltere, ABD, Vietnam ve Çinli bilim insanlarına teşekkür etti.

DSÖ bilim heyetinin Vuhan kentinde virüsün kökenini belirlemek için çalışmalar yapacağını anlatan Ghebreyesus, "Bilimsel kanıtlar hipotezleri yönlendirecek ve bu da daha uzun vadeli çalışmalar için temel oluşturacak. Bu yalnızca Kovid-19 için değil, küresel sağlık güvenliğinin geleceği ve pandemi potansiyeli olan yeni ortaya çıkan hastalık tehditlerini yönetmek için de önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Ghebreyesus, heyete Çinli meslektaşlarıyla etkin çalışma alanı verilmesi çağrısı yaptı.

"Japonya DSÖ'yü bilgilendirdi"

Japonya'da hafta sonu Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin DSÖ'nün bilgilendirildiğini belirten Ghebreyesus, "Kovid-19 ne kadar çok yayılırsa, virüste yeni değişiklik (mutasyon) şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir." uyarısında bulundu.

İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ardından Japonya'da başka bir türün ortaya çıkmasının risklerine işaret eden Ghebreyesus, "Bu, Kovid-19 vakalarında ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. Sağlık çalışanları ve zaten kırılma noktasına yakın hastaneler için oldukça sorunlu bir durum." değerlendirmesini yaptı.

"Toplu taahhüt" çağrısı

Ghebreyesus, 100 gün içinde tüm ülkelerde sağlık çalışanları ve yüksek risk altında olanlar için aşılama çalışmalarının başlaması için toplu taahhüt çağrısında bulundu.

Kovid-19 için yeni tedavilerin yolda olduğu ve ciddi hastaların dahi hayatının kurtarılabileceği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Şimdi temel halk sağlığı önlemlerine her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor." dedi.

Ghebreyesus maske, mesafe, el hijyeni ve temizlik gibi temel kaidelere uyulması gerektiğini kaydetti.

Çin bilim heyetine engel çıkarmıştı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.

 

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