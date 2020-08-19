DSÖ'den gençlere koronavirüs uyarısı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden Takeshi Kasai, koronavirüs bulaşmasında semptom göstermeyen veya hastalığı hafif atlatan gençlerin önemli bir rol oynadığını belirterek gençlerin daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Gençler semptom göstermiyor

Kasai, 20 ve 40 arası yaş grubundaki gençlerin çoğunun semptom göstermediği veya hastalığı hafif belirtilerle atlattıkları gerekçesiyle virüs taşıdıklarının farkına varmadıklarını ve böylece virüsü başkalarına kolayca bulaştırabildiklerini ifade etti.