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Dünya DSÖ'den gençlere koronavirüs uyarısı
Dünya

DSÖ'den gençlere koronavirüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, semptom göstermeyen veya hastalığı hafif belirtilerle atlatan gençlerin koronavirüs bulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirterek dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 05:41:00 -
DSÖ'den gençlere koronavirüs uyarısı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden Takeshi Kasai, koronavirüs bulaşmasında semptom göstermeyen veya hastalığı hafif atlatan gençlerin önemli bir rol oynadığını belirterek gençlerin daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Gençler semptom göstermiyor

Kasai, 20 ve 40 arası yaş grubundaki gençlerin çoğunun semptom göstermediği veya hastalığı hafif belirtilerle atlattıkları gerekçesiyle virüs taşıdıklarının farkına varmadıklarını ve böylece virüsü başkalarına kolayca bulaştırabildiklerini ifade etti.

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