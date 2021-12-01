DSÖ'den çok önemli Omicron varyantı açıklaması: Yeni aşıya gerek yok

9 Kasım'da Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, 24 ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden beklenen açıklama geldi. DSÖ, Covid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle tetikte olunması gerektiğini belirtti. Örgüt, tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hafif seyrettiğini, ciddi bir vakaya ratlanmadığını açıkladı. DSÖ, yeniden aşı olmuş kişiler de dahil olmak üzere, maske takmanın ve hijyenin önemine dikkat çekti.

Yeni Covid-19 aşısına gerek yok

Aşılar ile ilgili de konuşan Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının aşıların etkinliğini azalttığını söylemek için herhangi bir kanıt olmadığını aktardı.

DSÖ, yeni koronavirüs aşısına gerek olmadığını, mevcut aşılarda yapılacak küçük ayarlamaların yeterli olabileceğini belirtti.

Uğur şahin'de açıklama yaptı

Öte yandan yeni varyant Omicron hakkında konuşan Pfizer/BioNTech aşısını bulan doktorlardan Uğur Şahin, varyant hakkında kesin bir sonuca iki hafta sonra genel verileri topladıktan sonra varabileceklerini söyledi. Yeni varyant Omicron nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok diyen Uğur Şahin, “Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz." dedi.