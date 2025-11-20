  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor
Dünya

DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ateşkesin Gazze’deki çocuklara yalnızca kısa süreli bir nefes aldırdığını, 2 yıl süren saldırıların bıraktığı travmanın ise çok daha uzun süreceğini vurguladı.

Dünya Çocuk Günü kapsamında Gazze’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bölgede sağlanan ateşkesin çocuklara geçici bir sessizlik sunduğunu ancak yaşanan yıkımın etkilerinin kolay silinmeyeceğini söyledi.

 

“Parçalanmış çocukluklar”

Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden Gazze’deki çocuklara ilişkin bir paylaşım yaptı. Ateşkesle birlikte 2 yıl süren şiddetin ardından Gazze'deki çocukların sessiz anlar yaşadığını belirten Ghebreyesus, kırılgan ateşkesi, çocuklara nefes alma, oyun oynama ve hatta iyileşmeye başlama şansı verdiğini kaydetti.  Ghebreyesus, "Travma, yaralanma, keder ve parçalanmış çocuklukların iyileşmesi çok daha uzun sürecek." ifadelerini kullandı.

 

DSÖ'nün sağlık sisteminin rehabilitasyonunu ve yeniden inşasını desteklediğini vurgulayan Ghebreyesus, çocuklar için ruh sağlığı hizmetlerini genişletmek için sahada olduklarının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Bugün Dünya Çocuk Günü. DSÖ, bu günde kalıcı bir barışa yol açacak şekilde ateşkese tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’dan Gazze çıkışı: Bir an önce harekete geçilmeli
Yunanistan’dan Gazze çıkışı: Bir an önce harekete geçilmeli

Gündem

Yunanistan’dan Gazze çıkışı: Bir an önce harekete geçilmeli

Ateşkes ilan edildi ama! Gazze'den şehit haberleri geliyor
Ateşkes ilan edildi ama! Gazze'den şehit haberleri geliyor

Dünya

Ateşkes ilan edildi ama! Gazze'den şehit haberleri geliyor

AB’den kritik uyarı! "Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli"
AB’den kritik uyarı! “Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli”

Gündem

AB’den kritik uyarı! “Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli”

Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak
Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak

Dünya

Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23