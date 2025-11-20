DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor

Dünya Çocuk Günü kapsamında Gazze’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bölgede sağlanan ateşkesin çocuklara geçici bir sessizlik sunduğunu ancak yaşanan yıkımın etkilerinin kolay silinmeyeceğini söyledi.

“Parçalanmış çocukluklar”

Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden Gazze’deki çocuklara ilişkin bir paylaşım yaptı. Ateşkesle birlikte 2 yıl süren şiddetin ardından Gazze'deki çocukların sessiz anlar yaşadığını belirten Ghebreyesus, kırılgan ateşkesi, çocuklara nefes alma, oyun oynama ve hatta iyileşmeye başlama şansı verdiğini kaydetti. Ghebreyesus, "Travma, yaralanma, keder ve parçalanmış çocuklukların iyileşmesi çok daha uzun sürecek." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün sağlık sisteminin rehabilitasyonunu ve yeniden inşasını desteklediğini vurgulayan Ghebreyesus, çocuklar için ruh sağlığı hizmetlerini genişletmek için sahada olduklarının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Bugün Dünya Çocuk Günü. DSÖ, bu günde kalıcı bir barışa yol açacak şekilde ateşkese tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.