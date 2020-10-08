DSÖ ve uzmanlardan uyarı: Yağmurda yüz maskelerinin etkisi azalıyor

Sağlık örgütü ve uzmanlar, yüz maskelerinin nemlendiklerinde değiştirilmeleri gerektiğini söyledi. Uzman kişiler, hükümet yetkililerini yağmurlu havada maske takmaya dair kamuoyuna "açık tavsiyelerde" bulunmasını istedi.

BK Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın resmi kılavuzuna göre halkın yüz maskelerini nemlenmesi veya dokunulması durumunda değiştirmesi gerekiyor.

DSÖ'den gelen bir tavsiye de kumaş yüz maskelerinin en az üç farklı malzeme katmanından oluşması gerektiğini açıklıyor. Diğer yandan nemin bu korumayı tehlikeye atabileceği ekleniyor.

Bunlara göre N-95'lerin enfeksiyonu engellemede en etkili maskelerden olduğu düşünülse de kullanılan dokusuz kumaşın su geçirmez özelliği bulunmuyor. Bunun da nemin güvenli ve etkili filtrelemeyi sınırlandırabileceği anlamına geliyor.

DSDÜÖ’nün açıklamasında her türlü maske için, uygun kullanım ve bertaraf, maskelerin mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamak bulaşmadaki herhangi bir artıştan kaçınmak için hayati önemde olduğu yer alıyordu.