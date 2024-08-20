DSO, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri arasına giren ilk sivil toplum örgütü oldu

Happy Place to Work tarafından 3 yıldır gerçekleştirilen “Happy Workplaces-Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması”nda elde ettiği yüksek puan ortalamasıyla 50 işyerinin bulunduğu listeye girme başarısını gösteren ilk Sivil Toplum Örgütü olarak bir ilke imza atan Denizli Sanayi Odası, “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”nü almaya hak kazanmıştı. Capital Dergisi Medya Özel Projeler Müdürü Selçuk Ergenç, Odamıza gerçekleştirdiği ziyarette ödülü, Yönetim Kurulu Başkanımız Selim Kasapoğlu ve DSO personeline takdim etti. Denizli Sanayi Odası'nın yolculuğunda iş birliği ve insan odaklı yaklaşımın önemine vurgu yapan Başkan Kasapoğlu, “Denizli Sanayi Odası olarak, mutluluğun hizmet kalitesinin temelini oluşturduğuna inanıyor ve bu araştırmada yer alan ilk Sivil Toplum Örgütü olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrimize ve Denizli sanayisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi. Ergenç, Denizli Sanayi Odası'nı elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik ederek, “DSO'nun bu başarısı diğer STK'lara da örnek oldu” diye konuştu.



Sonuçları, Türkiye'nin en önemli ekonomi dergilerinden biri olan Capital'in Mayıs sayısında yayımlanan araştırmada; Denizli Sanayi Odası, 80 puan alarak yüksek bir ortalamayla “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”nü almaya hak kazandı. Ödülü takdim etmek üzere, Capital Dergisi Medya Özel Projeler Müdürü Selçuk Ergenç, Odamızı ziyaret etti. İlk olarak, Başkanımız Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Ergenç, daha sonra Odamız Hizmet Binasında düzenlenen törenle “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”nü Başkanımız Selim Kasapoğlu ve DSO personeline takdim etti. Törende, DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ve Osman Uğurlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz ve Levent Çaputçu, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ve bu anlamlı ödülün mimarı olan DSO personeli yer aldı.

“Mutlu çalışan, sürdürülebilir başarı”

Denizli Sanayi Odası olarak, mutlu çalışanların başarı için kritik bir faktör olduğuna inandıklarını belirten Başkan Selim Kasapoğlu, “Mutlu insanların daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olduğunu ve iş hayatlarında daha başarılı olduklarını hepimiz biliyoruz. Çalıştığımız iş ortamında kendimizi iyi hissetmemiz aslında sürdürülebilir başarıyı da beraberinde getiriyor. Bu ödül, DSO'nun çalışanlarına verdiği değerin ve kurum kültürünün bir yansıması. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana, ekip olarak neler yapabiliriz, buna odaklandık. Birlikten güç doğan inancıyla hareket ettik. Bu nedenle, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'nda yer almaktan ve araştırma sonucunda açıklanan listedeki ilk meslek örgütü olmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz. Böyle bir ödüle sahip olmak bizim için önemli ve bundan sonra yapacağımız işler için de motive edici. Biz Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimizin sanayisine güç verirken, bu şehrin kültürel yönüne de değer katmak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Denizli Sanayi Odası, kent sanayisine değer katan çalışmalarıyla ilklere imza atmaya ve öncü projeleri hayata geçirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.



DSO'nun bu başarısı diğer STK'lar için de örnek teşkil ettiği belirten Ergenç, “Her sektörden birincilerin yer aldığı, çok fazla detayı olan zor bir araştırma gerçekleştiriliyor. Bu araştırma sürecini çok şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Tüm çalışanların işyeri ortamındaki mutluluk derecesini ölçüyoruz. Çalışan memnuniyeti, kurumların performansını artırmak, çalışanların bağlılığını güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek için önemli bir faktör. Bu araştırmamızda ilk defa bir Sanayi Odamız listeye girme başarısı gösterdi ve bu dereceyi ilk senesinde aldı. Denizli Sanayi Odası bu araştırmada, 80 puan alarak, yüksek bir ortalamayla önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, DSO'nun çalışan memnuniyetine verdiği önemi ve bu konuda yaptığı çalışmaları bize gösteriyor. DSO'nun bu başarısı diğer STK'lar için de örnek teşkil edecektir. Sizleri tebrik ediyorum.” dedi.