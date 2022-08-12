DSÖ, maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi! Neden değiştirildi?

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ismini 1958'de alan maymun çiçeğinin varyantlarının, virüsün yayıldığı bölgelere göre isimlendirildiği ve DSÖ uzmanlarının, dünya genelinde yayılan bir virüsün varyantlarına ülke ismi verilmemesi gerektiğine dair fikir birliğine vardığı bildirildi.

DSÖ duyurdu! İşte maymun çiçeği varyantının yeni adı

Bu kapsamda maymun çiçeği türlerinin Roma rakamlarıyla sınıflandırılacağı, Kongo türünün Tür I ve Batı Afrika türünün ise Tür II olarak değiştirildiği kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsünün mevcut isminin değiştirilmesi için de sürecin başlatıldığı, bu kapsamda virüsün yeni ismine dair tekliflerin, DSÖ'ye bağlı Uluslararası Sınıflandırma Ailesi (FIC) internet sitesine (icd.who.int/dev11) sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bundan sonra virüsler isimlendirilirken kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel ve etnik alınganlık içerecek adların verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

DSÖ'nün verilerine göre, şimdiye kadar 89 ülkede 27 bin 814 maymun çiçeği vakası görülürken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

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DSÖ maymun çiçeği virüsünün ismini neden değiştirdi?

Başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok kesimden baskı gören Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsünün adının değiştirilmesi için çalışıyordu. DSÖ yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki ortaklarımız ve uzmanlarla maymun çiçeği virüsü, türleri ve neden olduğu hastalıkla ilgili isim değişikliği üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Maymun çiçeği ismi özellikle Afrika ülkeleriyle olan bağlantısından dolayı eleştiriliyordu.

DSÖ'nün bu açıklamasından önce, 29 bilim insanı bir mektup yazarak virüsün isminin ayrımcı ve damgalıyıcı olmayan şekilde acilen terimlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Afrika'nın önde gelen bilim insanlarının imzasını taşıyan mektupta değiştirilmesi istenen isimler virüsün alt türleri olan "Batı Afrika", "Orta Afrika" ya da "Kongo havzası" gibi terimler. Bu nedenle değiştirildiği düşünülüyor... Ama henüz nedeni konusunda açıklama yok.