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Sağlık Humerus nedir? humerus kemiği nerededir, kırıkları nasıl iyileşir?
Sağlık

Humerus nedir? humerus kemiği nerededir, kırıkları nasıl iyileşir?

İnsan vücudunda çok fazla sayıda kemik bulunuyor. Bu kemikler bazı durumlardan dolayı kırılabiliyor. Humerus daha önce pek çok kişi tarafından duyulan bir terimdir. Humerus kemiğinin nerede olduğu merak edilen bir konudur. Humerus nedir? Humerus kemiği nerededir, kırıkları nasıl iyileşir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:00:00 - 2022-08-12 23:09:58
Humerus nedir? humerus kemiği nerededir, kırıkları nasıl iyileşir?

İnsan vücudunda çok fazla sayıda kemik bulunuyor. Bu kemikler bazı durumlardan dolayı kırılabiliyor. Humerus daha önce pek çok kişi tarafından duyulan bir terimdir. Humerus kemiğinin nerede olduğu merak edilen bir konudur. Humerus nedir? Humerus kemiği nerededir, kırıkları nasıl iyileşir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Humerus Nedir? Humerus Kemiği Nerededir, Kırıkları Nasıl İyileşir?

Humerus, kol kemiği olarak adlandırılır. Kol kemikleri uzun yapısıyla ön plana çıkan bir kemik türüdür.

Humerus, tıp alanında kullanılan terimlerden biridir. Humerus teriminin anlamı pek çok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Humerus, kol kemiği anlamında kullanılıyor. Kol kemikleri, kol boyunca uzanan kemikleri temsil ediyor. Bu kol kemikleri bazı darbelerden dolayı kolayca hasar alabiliyor.

Humerus Kemiği Nerededir? Kırıkları Nasıl İyileşir?

Humerus kemiği, kol boyunca uzanan bir kemik türüdür. Bu kemik her kemik gibi bazı nedenlerden dolayı kırılabilir. Tabi ki sert bir kemik yapısı olduğundan kolay bir şekilde kırılma göstermez. Fakat kırılma durumunda mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Özellikle kırıklarda uygulanan alçı tedavisi yapılarak, kemiğin kaynatılması ve eski haline getirilmesi sağlanır.

Humerus kemiği ne kadar sürede iyileşir?

Kırık tedavisinin belli bir süre gerektiği (en az 2-2.5, en çok 4-5 ay ) hastaya açıklanmalıdır. Bu süre içerisinde tespit sürecektir. Bazı kırık tipleri ( parçalı kırıklar, kırık hattının kemiğin çok uzun bir bölümünü kapsaması ve omuza, dirseğe doğru yaklaşması..) dışarıdan tespit güçlüğü gösterebilirler.

Humerus kemiği nasıl iyileşir?

Humerus kırıkları, sıklıkla alçı, atel yada breys gibi tespit yöntemleri ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedavi hastanın yaşına, kırığın yerine, eklem uzanımına, açık kırık olup olmamasına, damar hasarı eşlik edip etmemesine, alçı uygulamalarla yeterli kırık uçlarındaki tutunmanın sağlanamamasına göre planlanabilir.


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