  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ Genel Direktörü: İnsanlık nerede?
Dünya

DSÖ Genel Direktörü: İnsanlık nerede?

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İdlib'i ziyaret ederek uluslararası toplumu "Suriye halkının yaşadığı dramı unuttuğu" gerekçesiyle eleştirdi ve "İnsanlık nerede?" dedi. Ghebreyesus, Türkiye merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri de ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 20:35:00 -
DSÖ Genel Direktörü: İnsanlık nerede?

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ilini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası toplumu "Suriye halkının yaşadığı dramı unuttuğu" gerekçesiyle eleştirerek, "İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Suriye'de, Türkiye merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Ghebreyesus, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "Uluslararası toplum Suriye'yi unuttu. Durum içler acısı. 12 yıldır devam eden savaş, ekonomik çöküş, Kovid-19, kuraklık ve şimdi de deprem. Suriye halkının nasıl bir dehşet içinde yaşadığını herkes tahmin edebilir. İnsanlık nerede?" ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, sosyal medya hesabından tedavi altında olan depremzedeleri ziyaret ettiği anları da paylaştı.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

DSÖ uyardı: Depremzede vatandaş ve ailesi salgın hastalık riskine dikkat! Acil önlem alınmalı!
DSÖ uyardı: Depremzede vatandaş ve ailesi salgın hastalık riskine dikkat! Acil önlem alınmalı!

Sağlık

DSÖ uyardı: Depremzede vatandaş ve ailesi salgın hastalık riskine dikkat! Acil önlem alınmalı!

DSÖ'den Kahramanmaraş depremlerine dair açıklama: Avrupa'da dünyanın en kötü doğal afeti
DSÖ'den Kahramanmaraş depremlerine dair açıklama: Avrupa'da dünyanın en kötü doğal afeti

Gündem

DSÖ'den Kahramanmaraş depremlerine dair açıklama: Avrupa'da dünyanın en kötü doğal afeti

Kılıçdaroğlu'nun küçümsediği Kahramanmaraş depremine DSÖ değerlendirmesi!
Kılıçdaroğlu'nun küçümsediği Kahramanmaraş depremine DSÖ değerlendirmesi!

Dünya

Kılıçdaroğlu'nun küçümsediği Kahramanmaraş depremine DSÖ değerlendirmesi!

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!
DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Sağlık

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

{relation id:1728894 slug:'dsoden-korkutan-koronavirus-aciklamasi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23