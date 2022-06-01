DSÖ: Böyle bir şeyi daha önce görmedik!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede tespit edildiğini ve endemik olmadığı (Orta Afrika ve Batı Afrika harici) ülkelerde doğrulanmış en az 550 vakasının olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) maymun çiçeği hastalığı için teknik lideri olan Rosamund Lewis; "Bugün DSÖ'nün altı bölgesinin dördünde 30 ülkede 550'den fazla onaylanmış vakamız var. Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, şu anda gördüğümüz şey gerçekten oldukça farklı. Göreceli olarak kısa bir süre içinde ortaya çıkan vakaları görüyoruz. Birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde 500'den fazla vakaya sahip olduk. Böyle durum daha önce görülmedi" diye konuştu.