DSİ, taşkınlar için tedbirleri artırdı
DSİ 105. Şube Müdürlüğü, Şırnak-Uludere İlçesi Ortasu Köyü Şeyh ve Şirit Dereleri’nde taşkın inşaatı yaptırmak ve olabilecek olumsuzlukları önlemek için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşkın inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale kapsamında 508.9 metre çift taraflı kargir taş duvar imalatı, 4 menfez imalatı, 1173,3 metre korkuluk imalatı, 1173,3 metre korkuluk boyanması işi yaptırılacak.
İhale 01.12.2022 günü saat 11:00’de DSİ 105. Şube Müdürlüğü Merkez/Şırnak adresinde yapılacak.
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