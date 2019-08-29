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DSİ tarafından Erciş’te hummalı bir çalışma başlatıldı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ yetkilileri ile görüşerek Erciş ilçesi genelinde derelerin ıslah edilmesi, drenaj ve sulama servis yollarının temizlenmesini talep ettiklerini, 2019 yılı içinde hazırlanan iş planı çalışma takviminde ilçede toplam 132 kilometre drenaj çalışması hedeflendiğini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
DSİ tarafından Erciş’te hummalı bir çalışma başlatıldı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ yetkilileri ile görüşerek Erciş ilçesi genelinde derelerin ıslah edilmesi, drenaj ve sulama servis yollarının temizlenmesini talep ettiklerini, 2019 yılı içinde hazırlanan iş planı çalışma takviminde ilçede toplam 132 kilometre drenaj çalışması hedeflendiğini söyledi.


Van Gölü havzasında yer alan ve bölgenin en büyük tarım merkezlerinden biri olan Erciş ilçesinde Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü kanallar temizleniyor, sulama sorunları çözülüyor.Erciş’te çiftçilerin talebi üzerine konuyla yakından alakadar olan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile görüşerek Erciş ilçesi genelinde “Derelerin ıslah edilmesi, Drenaj ve Sulama Servis Yollarının temizlenmesini” talep etti.2019 yılı içinde iş planı yaparak belli bir çalışma takvimi hazırlayarak sulama kanallarını temizlemeye başlayan ekipler, araç parkının yoğun olarak çalıştığı ilçede toplam 132 kilometre drenaj açılması hedefleniyor. Bölge müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan arazilerde makinalı çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Van Milletvekili Abdulahat Arvas, işlevini kaybetmiş olan mevcut drenaj kanallarının temizleneceğini belirtti.Kanallarda bulunan rüsubatın temizlenmesi ile birlikte daha verimli sulama yapılacağını ifade etti. Van Gölü havzası için sulamanın startejik bir konu olduğunu da belirten Arvas, Erciş ovasının sahip olduğu elverişli tarım arazileri ile gıda maddeleri üretimi yönünden çok zengin olduğunu ve bölgenin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Arvas; Erciş ilçesinde uzun yıllardır ihmal edilmiş sulama servis yolları ve drenajların temizlenmesi konusunda duyarlı davranarak kısa zamanda çözüm üreten DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış ve emeği geçenlere teşekkür etti. Milletvekili Arvas, yapılan çalışmalar ile birlikte elverişli sulu tarım arazilerine sahip Erciş ilçemizde gayri safi milli zirai gelirin artacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
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