DSİ işçi alımı sonuçları 2022! DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler 2022? | DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak

DSİ işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve kontenjan sayılarını yakından takip ediyor. Peki DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler 2022? Devlet Su İşleri işçi alımı kontenjan sayısı kaç? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre DSİ 157 sürekli işçi alacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ KAÇ PERSONEL ALIMI YAPACAK? KONTENJAN KAÇ?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alımı başvuruları başladı. KPSS şartı olmadan, en az İlkokul mezunu 157 işçi alımı yapılacak.Başvuru işlemleri 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR’dan gerçekleştirilecek. Başvuru yapmaya hazırlanan adayların genel başvuru şartlarını taşımaları gerekirken, süre dolduktan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

DSİ İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımına başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR’un resmi internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. Buradan sisteme giriş yapan adaylar “ İşyeri Unvanı” kısmınına “ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” yazarak mevcut ilanları inceleyebilir. İŞKUR giriş işlemi e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Operatör 17 Şoför (Ağır vasıta) 5 Bakımcı Yağcı 9 Ambar İşçisiUsta 59Akaryakıtçı 1Sondaj işçisi 39Kompresör Operatörü 19Vinç operatörü 1Laborant 1Laborant Yardımcısı 2Topoğraf 1 Hidrolog 2 AşçıAşçı YardımcısıTeknisyen 3Bekçi 1

Personel alım ilanı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.

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