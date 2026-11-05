Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

Özcan, ihracattaki artışın yüz güldürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "İhracatımızı artırmada istediğimiz hedeflerin bir kısmına ulaşamadık. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi noktalara geleceğiz. Bölgesel olarak üretimde teknoloji, bilgi birikimi ve ihtisaslaşma açısından iyi noktalara geldik. Türkiye olarak dünyanın önde gelen üreticilerindeniz. İhracatımızı artırmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz iki yılda yaptığımız mermer fuarının farkındalık ve ticari noktada bize katkısı çok oldu. Teknolojik yatırımlar yaptık. Dernek olarak ihtisaslaşma, yalın üretim, fuarcılık, tüketimi yerinde gözlemleme, ürünümüzü tanıtma noktasında ciddi girişimlerimiz var. Bunların ihracata pozitif katkısı var." Yurt dışındaki fuarlara turlar düzenlediklerini ve farkındalık programları gerçekleştirdiklerini aktaran Özcan, alıcılarla yerinde görüştüklerini dile getirdi.