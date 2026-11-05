  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Düzenleme Meclis yolunda: Sigarada adım adım yeni yasaklara Şamil Tayyar emekli düzenlemesiyle ilgili duyum aldığını açıklayarak uyardı: Bir çuval inciri berbat eder TRT'den Liverpool'un hocası Iraola'ya büyük tepki! Fenerbahçe maçı biter bitmez olanlar oldu Sadece iki kaşık yağla kabağı kızartmayın: İçerisine bir kaşık yetiyor! Bu yöntemle adeta sofrada kapışılıyor! Tatvan’da dünyaya gözlerini açtı! Yeni bir ‘Filistin’ doğdu İbni Sina öneriyor! Akciğeri tertemiz yapıyor... Yapraklarını arpa suyuyla pişirin: Bin asırdır taşınan doğal reçete ile durdur 'Çürük elma'lara yeni operasyon! Emniyetteki Siyonist casusları ifşa oldu
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

Afyonkarahisar’da bu yılın 9 ayında mermer ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 221 milyon 173 bin 400 dolara ulaştı.

#1
Foto - Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

İscehisar ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki mermer işletmelerinde üretilen mermerler, Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

#2
Foto - Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan kentten 2025 yılının 9 aylık döneminde 205 milyon 483 bin 260 dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre 2026'nın 9 ayında ihracat yüzde 7,6 artış göstererek, 221 milyon 173 bin 400 dolara ulaştı.

#3
Foto - Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

TÜRKİYE DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN: İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, mermer sektörünün Afyonkarahisar'ın önde gelen sektörleri arasında yer aldığını söyledi. Mermerciler olarak öncelikli hedeflerinin ihracat olduğunu anlatan Özcan, "İç piyasadaki tüketim bizim üretimimize paralel olarak düşük kalıyor. İhracatta fena değiliz." dedi.

#4
Foto - Afyon’un mermeri 120 ülkeye ulaşıyor: 9 ayda 221 milyon dolarlık ihracat

Özcan, ihracattaki artışın yüz güldürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "İhracatımızı artırmada istediğimiz hedeflerin bir kısmına ulaşamadık. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi noktalara geleceğiz. Bölgesel olarak üretimde teknoloji, bilgi birikimi ve ihtisaslaşma açısından iyi noktalara geldik. Türkiye olarak dünyanın önde gelen üreticilerindeniz. İhracatımızı artırmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz iki yılda yaptığımız mermer fuarının farkındalık ve ticari noktada bize katkısı çok oldu. Teknolojik yatırımlar yaptık. Dernek olarak ihtisaslaşma, yalın üretim, fuarcılık, tüketimi yerinde gözlemleme, ürünümüzü tanıtma noktasında ciddi girişimlerimiz var. Bunların ihracata pozitif katkısı var." Yurt dışındaki fuarlara turlar düzenlediklerini ve farkındalık programları gerçekleştirdiklerini aktaran Özcan, alıcılarla yerinde görüştüklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası seçimini Adnan Dalgakıran kazandı. 155 Meclis üyesinden 153’ünü..
Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi
Gündem

Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi

Fon soruşturması kapsamında başta Bakan Ömer Bolat olmak üzere bazı bakanlar hakkında iftiralarda bulunan Cumhuriyet yazarları İsmail Saymaz..
Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı
Gündem

Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu “Beyaz'la Joker” yarışmasında bir yarışmacının CİMER hakkında anlattıkları dikkat çekti. Devletin vatandaşın sesin..
Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak
Dünya

Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak

Avrupa'da her fırsatta iklim ve çevre mürebbitliğine soyunan, Türkiye karşısında her defasında ayak oyunlarına başvuran Alman zihniyeti bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23