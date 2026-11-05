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Aktüel Belgesiz ürüne ceza yağdı! 5 bidondan 250 kilo kaçak balık çıktı
Aktüel

Belgesiz ürüne ceza yağdı! 5 bidondan 250 kilo kaçak balık çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Belgesiz ürüne ceza yağdı! 5 bidondan 250 kilo kaçak balık çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta, nakil ve menşei belgesi bulunmayan 250 kilogram balık ele geçirildi.

Birecik’te uygulama yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama gerçekleştirdi. Araçta bulunan 5 plastik bidonun içinden belgesiz sevk edildiği belirlenen yüzlerce kilogram balık çıktı.

 

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uygulama yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları A.Ö.’nün kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 plastik bidon içerisinde nakil ve menşei belgesiz 250 kilogram balık ele geçirildi. Araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 103 bin 258 TL idari para cezası uygulayan ekipler, aracı ise 15 gün süreyle trafikten men etti.

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