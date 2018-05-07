DSİ, 85 bin dekar arazi suya kavuşturacak

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün, Şanlıurfa'nın kurak topraklarını suyla buluşturmayı ve projelerle bölge insanına istihdam sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

17 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bu kapsamda yapımı sürdürülen Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe projesinde, çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, yıl sonuna doğru bitmesi planlanan ve 18 yerleşim yerini suya kavuşturacak proje sayesinde, 85 bin dekar arazinin daha modern sulama teknikleriyle sulanabileceği ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ, Güneydoğu'nun incisi, ülkemizin şanlı kenti Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla ilimizin kurak talihini yeşillendirmeye, topraklarımızı hasret kaldığı suyla buluşturmaya, vatandaşlarımıza kaliteli, temiz içme suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeye devam ediyor. Şanlıurfa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarıyla birlikte Devlet Su İşleri, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli rol oynamakta, şehrin sanayisini ve ekonomisini canlandırarak sosyo-ekonomik alanda oyun kurucu rolünü üstlenerek değer üretmeye devam etmektedir. Geçmişte kıvılcımı çakılan GAP, başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Veysel Eroğlu'nun talimatları ile ivmelenerek devam etmekte, kurak topraklarımız yeşillenerek vatandaşlarımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşmaya katkı sağlamaktadır."