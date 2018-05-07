Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

DSİ, 85 bin dekar arazi suya kavuşturacak

DSİ'nin Şanlıurfa'da yapımına devam edilen Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe Projesi sayesinde 85 bin dekar arazinin daha suya kavuşacağı bildirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:58
DSİ, 85 bin dekar arazi suya kavuşturacak

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün, Şanlıurfa'nın kurak topraklarını suyla buluşturmayı ve projelerle bölge insanına istihdam sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

17 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bu kapsamda yapımı sürdürülen Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe projesinde, çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, yıl sonuna doğru bitmesi planlanan ve 18 yerleşim yerini suya kavuşturacak proje sayesinde, 85 bin dekar arazinin daha modern sulama teknikleriyle sulanabileceği ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ, Güneydoğu'nun incisi, ülkemizin şanlı kenti Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla ilimizin kurak talihini yeşillendirmeye, topraklarımızı hasret kaldığı suyla buluşturmaya, vatandaşlarımıza kaliteli, temiz içme suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeye devam ediyor. Şanlıurfa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarıyla birlikte Devlet Su İşleri, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli rol oynamakta, şehrin sanayisini ve ekonomisini canlandırarak sosyo-ekonomik alanda oyun kurucu rolünü üstlenerek değer üretmeye devam etmektedir. Geçmişte kıvılcımı çakılan GAP, başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Veysel Eroğlu'nun talimatları ile ivmelenerek devam etmekte, kurak topraklarımız yeşillenerek vatandaşlarımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşmaya katkı sağlamaktadır."

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:58
  1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  2. DSİ
  3. Şanlıurfa
  4. Bozova Pompaj Sulaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korgenerali derdest edenlere müebbet istendi
    1. Korgenerali derdest edenlere müebbet..
    2. Milli SİHA tam isabetle vurdu
    3. Düğüne 2 saat kala feci kaza! Damat..
    4. Korkunç vahşet! Bu nasıl insanlık
    5. Milyonlarca İngiliz gelecek
    6. 24 Haziran Ak Parti Sakarya..
    7. Bahçeli şampiyonları tebrik etti
    8. Dizel motorlarda devrim gibi yenilik
    9. Para karşılığı Kur'an okumak caiz midir?
    10. Ruhani resti çekti: Siz olmasanız da..
    11. Netanyahu'nun ayakkabı pastası Japonya..
    12. Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır?
    13. Akşener, Muharrem İnce görüşmesini..
    14. Cenk Tosun'dan iddialı açıklama!..
    15. Kahvaltılık ezme nasıl yapılır?
    16. Oruç tutmanın bir faydası daha..
    17. 24 Haziran Ak Parti Konya milletvekili..
    18. Fenerden altyapıya dev yatırım geliyor!
    19. Fransa'dan ABD'ye savaş uyarısı!
    20. Beşiktaş'a Sergen Yalçın bombası!
    Kuveyt Türk
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı
    Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı