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Ekonomi D'S Damat'tan Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya
Ekonomi

D'S Damat'tan Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya

13 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında, yüzde 70 indirim ek gömlek ve kravat hediye edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:59:11 -
D'S Damat'tan Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - D'S Damat, 13 Ekim Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, D'S Damat'ın ayrıcalıklı müşterilerine özel sunduğu kampanya kapsamında, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonundan yapılacak her takım elbise alışverişinde yüzde 70 indirim uygulanacak.

Her takım elbise alışverişinde geçerli yüzde 70 indirime ek olarak gömlek ve kravat da hediye edilecek. Kampanya, 13 Ekim'e kadar sürecek.

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