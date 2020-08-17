D’S Damat, Next Level AVM’de
Erkek giyiminde öncü markalardan D’S Damat, Ankara’nın önde gelen alışveriş merkezlerinden Next Level AVM'deki yerini aldı.
JLL Türkiye tarafından yönetilen Ankara’nın önde gelen alışveriş merkezlerinden Next Level AVM, bünyesine erkek giyiminde öncü markalardan D’S Damat’ı da kattı. D’S Damat inovatif, yüksek terzilik ürünü ve doğa dostu materyallerden oluşan ürünleri ile 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını yeni mağazasında müşterilerinin beğenisine sunuyor. Next Level’daki açılışa özel indirimler de uygulanıyor.