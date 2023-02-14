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Yaşam Dronla çekilen görüntüler yürekleri yaktı! Afşin’den geriye kalanlar
Yaşam

Dronla çekilen görüntüler yürekleri yaktı! Afşin’den geriye kalanlar

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi bu hale geldi. Asrın felaketinin sebep olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 08:56:00 -

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.

 

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