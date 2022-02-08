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Yerel Dron destekli uyuşturucu operasyonu! 9 kişi tutuklandı
Yerel

Dron destekli uyuşturucu operasyonu! 9 kişi tutuklandı

Sakarya'da dron desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:14:00 -
Dron destekli uyuşturucu operasyonu! 9 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.

Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, G.K, A.B, F.Y, T.T, A.C, G.K, M.R.C, S.B. ve T.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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