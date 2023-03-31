Dr. Salih Selman'dan 14 Mayıs uyarısı! 'Selçuk Bayraktar'ı zehirleyip öldürürler'
Dr. Salih Selman, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaç ortağı olduğu sayılamayan Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda olabilecekler konusunda uyarıda bulundu.
Dr. Salih Selman, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin manidar bir mesaj paylaştı.
Eski Türkiye'yi hatırlatan Dr. Selman, "Çapa'da acilde röntgen masasının arkasında bile, namaz kıldığımız tahta kırılırken, şimdi Ayosofya'da, TRT'de sarık ile ayet okuyabilmek mutluluğu huzuru içindeyiz." dedi.
Dr. Selman, 14 Mayıs'tan sonra olabileceklere ilişkin uyarısında şu ifadeleri kullandı:
Şimdiden tehdit ediyorlar, PKK-FETÖ kazanırsa, Selçuk Bayraktar'ı zehirleyip öldürürler, beni de terör ile mücadele ekipleri muayenehanemden, takkemi çıkarıp alırlar. Demirlerin arkasında, niye böyle giyiniyorsun, niye mücahitlere yardım ediyorsun diye sorguya alacaklar.
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